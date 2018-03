A investigar “pinchazos ilegales” en la MACCIH

Mientras el exvocero Juan Jiménez Mayor y su amigo, el exprocurador peruano, Julio Arbizú, denuncian en sus muros de las redes sociales la violación de sus comunicaciones privadas, por parte de la representante de la OEA en Honduras, a un grupo de comunicadores le filtraron de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), una conversación privada entre dos colegas.

La plática amena entre los miembros de la MACCIH, una de origen uruguayo y la otra con marcado acento español, saltan algunas críticas a Juan, (se presume que hablan del exvocero), apodos y recuerdos.

De acuerdo al “pinchazo” que le hacen a esos colegas de la misión, hay varios apodos: a uno le dicen “Llaverito que no sirve para nada”, pero también existe el “Mozo”. A otros les dicen “El Chapulín” y“El Tatú” que quiso ser presidente con miles de seguidores falsos en redes sociales.

Aunque parezca difícil de creer, pero ese es el lenguaje que utilizan miembros de esta misión internacional para referirse a sus compañeros de trabajo, según se desprende de una grabación filtrada a los medios hondureños en los últimos días.

Según la página de contilleo “Chambres de Lavadero”, la grabación de la conversación privada habría sido filtrada a la unidad de reporteros de investigación, por Arbizú, quien no ha confirmado tal extremo, ni lo ha desmentido, tampoco. Y sería complicado porque él mismo acusa a su colega de la OEA de los pinchazos a su móvil y por supuesto, a estos dos que se referían a él por el apodo.

Cuando trascendió la grabación de los medios de comunicación capitalinos, Arbizú reaccionó desde Ginebra, con un tuit donde expresa que “toda mi vida lidié con el racismo y el prejuicio, por mi color y hasta por mi nacionalidad. Que ahora un par de impresentables en @OEA-MACCIH me regale expresiones racistas, no habla de mí. Habla de ellos y de quién los llevó a ocupar un puesto para el que nunca calificaron”.

El posteo del exmiembro de la misión en Honduras tuvo varios destinatarios, entre ellos Human Rights, pero fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien le respondió que “tomado conocimiento por denuncia realizada por Julio Arbizú se ha instruido al inspector general y a la secretaría de Asuntos Legales #OEA continuar investigación sobre situación funcional #MACCIH, con énfasis en racismo y xenofobia. Medidas contra estas acciones deben ser fuertes y contundentes.

Sin embargo, ¿quién grabó a la uruguaya y al hombre de acento español?, ¿quién ordenó el pinchazo, sería legalmente o ilegalmente? Y ¿cómo lo grabaron? Son parte de las interrogantes que saltan entre los lectores, ya que esas prácticas se dan en la misión dedicada al combate de la corrupción en el sistema hondureño.

Esta comunicación privada que recorrió las redes sociales como un “polvorín” revela también las discrepancias existentes al interior de esta misión y le ha puesto un toque de telenovela a la renuncia del vocero Juan Jiménez Mayor y a su grupo de colaboradores peruanos, quienes resienten del trato despectivo de sus compañeros uruguayos y mexicanos.

Además, la grabación le ha puesto la cereza al pastel, a la relación que hay entre Tegucigalpa y Washington. Sin embargo, más allá de los ataques xenofóbicos contra Aribuzú, no deja de preguntarse ¿quién grabó a quién?, ¿el secretario general investigará la violación a las comunicaciones privadas entre los miembros de la MACCIH?, ¿se sabrá quién ordenó grabar a la uruguaya?, ¿cómo grabaron a esos colegas en la misión y si habrá equipo de espionaje?

¿Habrán sido proporcionados esos “pinchazos” por la UFECIC o los habrán pedido a la Unidad de Intervención de las Comunicaciones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia?

A continuación parte de la transcripción de la plática entre dos empleados de la MACCIH (un hombre y una mujer), divulgada por el sitio www. reporterosdeinvestigacion.com:

–Ella: (incomprensible) …Un empleado de esos

–Él mmm, a veces el buen empleado tiene más presencia que la

–ELLA: Ah sí claro, obvio

–Él: Yo tenía un colega que le dije, por favor, tú siempre, debes usar ropa donde la marcasea visible.

–ELLA: ¿Le dijiste a tu colega por qué?

–ÉL: porque si no parece que eres el mozo

–ELLA: jajajajajaj

–ÉL: sí por favor

–ELLA: jajaja qué gracioso

–ÉL: jejejejeje yo sí puedo presumir de eso, yo quiero que (incomprensible) sea del mismo color para que no se vea.

–ELLA: ¿Decí si no es una maravilla el Uruguay?

(incomprensible)

– ¿qué lindo, no?

–ÉL: además todo eso como

–ELLA: Todo verde

–ÉL: sí sí, no, pero además los animales bien ¿no?

–ELLA: sí, sí, sí

(incomprensible)

–ELLA: Pero te digo todo el ganado bien, sí, sí

-Mira lo que es ir al “toilette” (Sanitario, retrete), levantarte con el sol y la playa, ir al “toilette”, por el espejo ver el mar porque lo tenés, acá.

– Acá esta el baño, todo el mar así. Claro, eso es lo que tiene el Uruguay ¡viste! Que es como vivir en un pequeño paraíso y encima no hay sismos, no hay tsunamis.

-Son todos europeos, tenés la cancha de golf contra el mar, caminando a seis, siete cuadras.

–ÉL: Una maravilla

–ELLA: y Punta del Este que es de puerta a puerta una hora diez, si querés te vas a almorzar y volvés y perdón y la gran urbe…Buenos Aires a 45 minutos de vuelo ¿no?…las

mujeresmás lindas del mundo están en Buenos Aires…, lo que queda que son chata gente que son patricios sin dinero ¿no?

(Incomprensible)

–ELLA: Decime una cosa, El Tatú, candidato presidencial… (Incomprensible), que tenía no sé cuántos miles de seguidores en el Twitter

-Pero bueno, se pueden comprar

-¿Cómo administra? Bueno yo digo que se está todo el día con el teléfono

-Tiene un administrador porque si vos tenés 35,000 administradores tenés que estár alimentándolo ¿no?

–ÉL: No, pero cuántos like (me gusta) tiene ¿20?

–ELLA: Ah claro, eso también.

–ÉL: Ahora hay un temita con Tatú, Tatú se fue a un evento a Panamá que habían invitado a Juan.

–ELLA: Sí

–ÉL: Ajá

–ELLA: claro

-¿Estás seguro?

–ÉL: Sí claro. Entonces él delega en Tatú, la pregunta es por qué delega ¿puede delegar en quien él quiera?

– Pero como acá nadie, ¿No supiste nada de tu amigo?

–ELLA: él va delegar en donde quiere

–ÉL: No, no lo dejé porque debe andar pegado al Chapulín, lo dejé transitar.

–Ella: ¿Sí?

–Él: Claro para que se procese todo esto y ya se vea después.

–ELLA: te digo que la verdad está bastante grave el tema, acá la verdad estamos de mal en peor.

–ÉL: ¿Has hablado con Esteve?

(Incomprensible)

–ELLA: Decime este, bueno nosotros nos vamos mañana, lamentablemente.

-Va a estar trágico eso

–ÉL: ¿Se llevan su este llaverito (Arbizú)?

–ELLA: ¿Nuestro qué?

–ÉL: ¿Sullaverito?

–ELLA: Sí jajaja. Lo llevamos jajajaja

–ÉL: El llaverito no sirve para nada, solo lo andamos trayendo no

–ELLA: Jajajaja, es verdad, llevamos al llaverito con nosotros, ¡madre santa! Eso sí te salió bien, jajaja

–ÉL: Bueno, ¿a qué hora se van?

–ELLA: Nos tenemos que irtemprano. Sietey media, o sea que voy a tener que ir al gimnasio después ¿te das cuenta?

–ÉL: MMM

(Incomprensible)

–Bueno nos vamos a descansar porque hay que aprovecharnos al Chapulín, dándonos esta lluvia de ideas.

-Lluvia de idea, sí, eso va a estar triste.

–ELLA: Pero decime una cosa haber, no porque ahora no quiero como no va a venir el muchacho este, porque mañana tengo que reservar lo de, ¿te interesa o no te interesa?

Porque digo.

–ÉL: Sí, vamos a La Ceiba (Atlántida, Honduras), vamos a La Ceiba

–ELLA: Regresamos después a Roatán

–ÉL: Sí claro, vamos a Roatán (Islas de la Bahía, Honduras)

–ELLA: ¿Y nos volvemos a qué hora?…

–ÉL: Sí me encanta la idea además nos hace falta…