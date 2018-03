JOH, de la intención a la ejecución

Por José Segovia Ynestroza

Esta reciente elección no hubiera sido causa de tanta controversia, si primero JOH, no sigue equivocadamente los pasos de Mel, buscando reelegirse, como dudosamente lo consigue, abusando del poder y haciendo uso de todo tipo de argucias e ilegalidades y gastando sin precedente cantidades enormes de dinero para autopromoverse, valores que nunca fueron auditados a pesar de la cacareada Ley de Política Limpia, avalada entre otros por la Maccih; todo este esfuerzo y gasto posiblemente innecesario si hubiera seguido el camino legal de la consulta previa al pueblo y segundo que si independientemente de los logros que en justicia deben reconocérsele, no se le hubiera ocurrido a JOH, crear sin precedente, una burocracia de súper ministros que lo obstaculizan todo; imagine el lector y solo para un ejemplo, que el ministro de Agricultura, la secretaría más importante a considerar dentro del PIB nacional, la que según el organigrama de JOH, no tiene comunicación directa con el Presidente, que a este titular de la SAG se le obliga no solo el hacer antesala sino además tener la aprobación previa del súper ministro de Desarrollo, quien además tiene el poder y la responsabilidad de dirigir y coordinar; 4 secretarías y 5 dependencias más; esta clase privilegiada de súper tiene 5 cabezas, quienes responden a una Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, las que a su vez y para conocer la disposición y tiempo del Presidente, tiene que consultar a su secretario general, el gran súper; en otras palabras toda una verticalidad tipo ejército, que vuelve casi imposible la ejecución de la mejor intención. Qué esperanzas tenía mi amigo Jacobo Paz, de hablar con JOH?, ninguna; esperamos que mi buen amigo Santiago Ruiz, de mi igual aprecio, operará bajo diferente esquema, de no ser así muy respetuosamente le recomendaría que renuncie al primer síntoma.

Conozcamos de algunas de las muchas supuestamente bien intencionadas propuestas de JOH, que nunca se ejecutaron durante los 4 años anteriores: Nos consta que ordenó que el proyecto de reservorios de agua para riego se implementara masivamente, tomando como modelo lo ejecutado en Azacualpa, pero que independientemente de los esfuerzos de Jacobo, el súper de Desarrollo lo obstaculizó siempre; este señor que seguro no sabe ni sembrar rábano, se mete en todo, desde combustible hasta cacao, palma africana, INFOP, IHMA, etc; JOH, se comprometió por más de una vez que uniría Amapala (la isla), con tierra firme y al sol de hoy los amapalinos continúan esperando. Prometió un banco de desarrollo y lo que se hizo fue destruir Banadesa y entregarle a Banrural de Guatemala, la cartera de Banadesa y del Instituto Hondureño del Café, IHCAFE, (el titular de Banprovi ya destruyó toda la infraestructura crediticia de Banadesa). Engañaron a JOH, y lo dijo públicamente en un programa de radio televisado, reconociendo que su proyecto de vivienda era un fracaso; lo salvaron los maquileros, garantizándole la construcción, porque del Injupemp, Conviviendo y Banprovi todavía nada. En mayo del año pasado en una campaña mediática y millonaria, el partido de gobierno anunció que la carretera interoceánica sería el proyecto “emblemático” del gobierno de JOH, y que estaría finalizada para junio, julio, pasamos en noviembre y resultó la gran mentira: puentes sin terminar, trabajos abandonados, gran cantidad de bultos de grava con arbustos de 2 metros; en fin si la continuaran hoy tal vez la entregarían el 2019…etc.

Salud, educación, carreteras… De la intención a la ejecución hay un gran trecho. Lo que sí cumplió sin discusión, porque fue su gestor y ejecutor fue la rele… Se pasó la Constitución por los del padre Reyes, y eso a quien le importa.