Distinguido señor periodista, Juan Ramón Martínez: Yo he sido un seguidor de su columna durante años, aunque por algún tiempo dejo de leer los periódicos de Honduras (mi patria) en aras de recuperar mi salud mental. Últimamente he notado que su postura rectilínea que diferencia claramente, entre el bien y el mal, ha sufrido un giro de por lo menos 180 grados.

Aquí en EEUU los partidarios de las armas usan el eslogan siguiente “las armas no son las que matan, son los seres humanos”. Se ha puesto a pensar qué puede hacer un gobierno, con esta propuesta de ley. Un Presidente que se ha reelegido violando la Constitución de la República, ha nombrado un Tribunal de Elecciones a la carta para llevar a cabo el mayor fraude electoral, conocido hasta la fecha, para reelegirse. Si eso fuera poco en Honduras se ha instaurado un Poder Legislativo corrupto, que actúan al tilín tilín de las monedas, como decía pin pon.

Yo no estoy de acuerdo con su opinión en la columna de hoy, como tampoco lo estuve con su columna en relación a la MACCIH. Su concepto del bien para Honduras de hoy, no es el mismo de hace unos años.

Le ruego a la censura de LA TRIBUNA, que me permita expresarme, en este comentario, ya que últimamente todos mis comentarios no los publican, no obstante que contienen un lenguaje correcto, y respetuoso, carente de expresiones vulgares y soeces. “Las leyes no condenan, son los que las ejecutan”.

Rodolfo Santos

La Tribuna Online