Los socios de CCIT eligen Junta Directiva 2018-2020

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, al ser reelecto, anunció que en la nueva gestión construirán más estacionamientos, ya que el año anterior más de 34,000 personas llegaron a capacitarse. “En la primera etapa de la agenda interna -explicó- están los aspectos físicos de la Cámara, obviamente, también hay nuevos programas para implementar”, junto con el personal administrativo y miembros de la Junta Directiva. Entre estos proyectos está la implementación del Modelo Integral de Servicios Empresariales (MISE), en colaboración con la Unión Europea y la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia. “Es un programa integral de atención a los afiliados que nos permitirá mejorar, de forma sustancial, la manera que ofrecemos servicios”. Pierrefeu enfatizó que uno de los objetivos en los que se continuará trabajando es “en formalizar a las personas que no han tenido la oportunidad de entrar en un proceso de capacitación”. En relación a la agenda externa, comentó que con el gobierno “estan los temas de creación de empleo, que ha sido nuestro caballito de batalla desde hace varios años.

Desafortunadamente, varios gobiernos no entendieron que las políticas fiscales y de índole macroeconómico podrían tener un impacto sumamente fuerte en la creación de empleo”. No obstante, mencionó que “hoy día estamos trabajando de la mano con el gobierno, para poder cambiar los estorbos que afectan a las empresas, de manera que estas puedan volver a invertir y generar empleo que todos necesitamos”.