Entre un mejor país… o un país corrupto

22 Feb, 2018 - 12:10 am

Usar las leyes para cambiar las leyes no es violar “la Constitución de la República”, sino usarlas para sus fines.

La alternativa era aceptar unos que buscaban cambiar la forma de gobierno a una “democracia” estilo socialismo del siglo XXI, que no es más ni menos que dictadura comunista. Y como todo “socialista” busca cambiar poder y Constitución, no por razón, sino por violencia. De acuerdo con los observadores no había fraude electoral, y fue la elección más observada de Honduras.

De la corrupción, del crimen, del narcotráfico, de la economía, de los problemas sociales, de los disturbios callejeros, del crimen organizado han habido mejorías notables en cada vecindad, y es algo que no puede ver desde allá.

Los que dicen que los nacionalistas han simplemente monopolizado la corrupción, puede ser que tengan un pisco de razón, pero cuando un país se está poniendo de mal a peor, la monopólica de corrupción resulta en menos corrupción por lo menos a un factor de tres veces mejor. Y está insolado en vez de ubicuo.

De los problemas con el IHSS, el mismo Presidente puede hacer algo para corregir cualquier corrupción que ha habido, sin siquiera admitir complicidad, mucho menos culpa, simplemente poniendo los recursos para hacer una institución más fuerte que protege los derechos de cada ciudadano.

Honduras está en un cruce entre un mejor país, más soberano y más independiente, o un país más y más corrupto y serio. Nuestro Presidente, Juan Orlando Hernández, ha reducido el conflicto callejero, el crimen organizado, y el narcotráfico. Gente es más capaz de circular las calles sin miedo de impuesto de guerra ni violencia.

Si siguen gritando “dictador, dictador”, sin siquiera mostrar como así, él simplemente va a aumentar su represión en contra de la injusticia que le están perpetuando hasta que lo convierten al dictador que temen.

Pero sí pueden asumir que él busca mejorar el país, y que lo ama, porque es su país, él ahora tiene el poder de mejorarlo -si razonan con él-, buscando lo que necesita el país con debate y no temor, terrorismo, ni amenazas.

Si piensan, buscarán lo mejor para el país y dejen que lo haga. Eso requiere que los contrincantes se olviden de buscar su cuota de poder y una cuota de justicia y mejora para el país. Eso requiere que ellos piensen en su país en vez de sus mezquinos intereses personales y políticos.

No se puede tener fe que alguien fuerte, centrado y legal va a mejorar el país, pero se sabe por cierto que alguien débil, corrupto y socialista nunca lo hará.

Patriota 35

La Tribuna Online