Óscar Chinchilla: “Establecimos verdadera política penal estratégica”

El fiscal general de la República, Oscar Fernando Chinchilla, declaró hoy que gracias a un esfuerzo conjunto se logró identificar a muchos miembros de organizaciones delictivas y procesarlos.

El funcionario presentó hoy un informe sobre resultados de sus cuatro años de gestión al frente del Ministerio Público, período que concluye el próximo mes de septiembre.

“En Honduras de forma tradicionalmente veníamos trabajando los casos de manera aislada, sin buscar las conexiones que existían entre unos y otros, a veces compartían autores y condiciones en circunstancias en los cuales se llevaban a cabo estos delitos”, señaló.

Explicó que “el problema de ello de seguir con este enfoque tradicional consistía que no podíamos identificar a los miembros de organizaciones delictivas, no podíamos establecer cuáles eran los patrones con los que trabajaban y no podíamos conocer donde estaban destinadas sus ganancias, porque todo el que se dedica a una actividad criminal, lo hace para generar ingresos”.

Lo anterior, “nos obligó a establecer una verdadera política penal estratégica, la cual nos permitiría identificar los fenómenos delictivos, las áreas geográficas donde se cometen, las bandas de delincuentes que están en el país, el mercado ilícito donde esa mercancía transita.

De igual forma dijo que esa estrategia les permitió entender de alguna manera los patrones criminales que tenían y hacer la priorización correcta de los recursos materiales y humano que en todo estado son escasos para combatir la delincuencia”.

Además, dijo que “se comenzó con esa pirámide que nos expusieron a llevar a juicio las cosas que verdaderamente están generando el clima de inseguridad y que son los daños más sensibles a los bienes jurídicos que el legislador ha querido proteger, eso fue lo que hicimos con esta política de persecución penal”.

De igual manera, hablamos de los tres grandes grupos corrupción, crimen organizado, pero el apartado de delincuencia común es tan importante y por eso el año 2017 hicimos estas operaciones que se hacía de manera religiosa todos los meses y que tenían como destino hacerlo no solo en los principales centros poblacionales del país, sino llevarlos a la más y recóndita pequeña comunidad de Honduras donde existiera alguien que había robado algo.

“Esto nos permitió que el ciudadano de a pie sienta, que no solo se atienden los grandes problemas que son crimen organizado y corrupción, sino su problema es importante para la institucionalidad y se le tiene que dar una respuesta”, indicó.

En ese sentido, cuando entramos a un sistema acusatorio, un sistema garantista, ese procesado ya no es un objeto, es un subjeto de derechos que tienen garantías penales, que ejercen una defensa material y técnica en un juicio.

Por consiguiente, lo que compete al Ministerio Público definimos fortalecer en este plan estratégico, pero era con el norte que teníamos que arrancar y por eso teníamos que tener unas breves ideas de lo que queríamos construir y esperamos que sea algo que en el futuro pueda ser reformado, revisado por las futuras administraciones, pero que en los grandes temas que son fundamentales, se mantenga ese norte para darle sostenibilidad a las políticas públicas del Ministerio Público.

Esto nos llevó a la Lucha contra el Narcotráfico, lo encontramos en el 2014 con 56 detectives, con el programa de capacitación y crecimiento ahora la TCL tiene 243 detectives, además hemos abierto oficinas regionales en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Copán.

Por primera vez se creó un reglamento de dirección de fiscalías que tiene reglas, tiempos y procedimientos claros, para darle al fiscal un norte de como operar y a la ciudadanía la certeza de cuáles son los procedimientos que se van a seguir en esos casos.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), una agencia que apenas cumplió tres años, pero que ha asumido con mucho compromiso su trabajo y se ha puesto al tono de su agencia armada.