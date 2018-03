Por Álvaro Sarmiento

Especialista Internacional

en Comercio y Aduanas

Recientemente el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha sido encarcelado, acusado por el Ministerio Público de ese país, junto a todo su gabinete por un caso sonado de corrupción, asociado al sector de transporte urbano en la capital. Escuchando las acusaciones detalladas por la Fiscal General y del zar anticorrupción, el colombiano Iván Velásquez, director de la CICIG, hacían referencia al exministro de Finanzas, acusándole de preparar una propuesta de ley, evidenciando serias deficiencias y controles técnicos y administrativos donde se puso a disposición de cuatro empresas de “cartón” varios cientos de millones de quetzales provenientes de los tributarios guatemaltecos.

La población carcelaria en el cuartel del ejército Mariscal Zavala (prisión provisional), con expresidentes, vicepresidentes, ministros, directores de agencias tributarias, etc., exdiputados y jueces, sigue creciendo exponencialmente, en poco tiempo ya no cabrán nuevos “inquilinos”.

Recientes palabras del Papa Francisco en el Perú ejemplifican el problema, “la corrupción es como esos pantanos “chupadizos” que vos pisas y queréis salir, y das un paso y te vas más adentro”, señaló. La corrupción “es una ciénaga. Es la destrucción de la persona humana”.

Por un lado, es notorio que algunas instituciones guatemaltecas están funcionando y que muestran una lucha frontal contra la corrupción, aunque estas aprensiones introducen cierto tipo de pesimismo, ya que la generalización de que “todos los políticos son corruptos” parece confirmarse a diario, es importante tratar de sacar la “pus” de la herida, aunque duela el proceso.

Posiblemente muchos hondureños quieran un “Mariscal Zavala” nacional, y tener de huéspedes a un listado largo de exmandatarios de los tres poderes del Estado y empresarios cómplices de estos desmanes. Seguramente la presión ciudadana va a ser tan fuerte que tarde o temprano seguiremos el ejemplo chapín.

Aparte, lo que debemos atacar con la misma decisión es el origen del “mal”: Desde la óptica de Francisco, el pecado original, “todos somos pecadores”, y la actitud del pecador debe ser: “Bueno, esto está mal. Acá me porté mal con un amigo, o robé, o hice esto, o me drogué”, y entonces me freno y trato de no hacerlo. Por el contrario, la arrogancia del corrupto le impide ver su pecado y pedir perdón: “Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, porque la corrupción te va viciando el alma y el cuerpo, y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás”.

La otra perspectiva, menos espiritual hace relación a que mientras nos manejemos en un sistema de incentivos perversos, alta discrecionalidad en el gasto público y poco control en el mismo, seguiremos empantanados en la ciénaga que ejemplifica el Papa.

En crisis similar, en el gobierno chileno se creó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción que formuló más de veinte proyectos de ley y una docena de medidas administrativas que incluyeron el financiamiento de partidos políticos y tipificación mucho más clara y efectiva de las prácticas de corrupción. Las reformas, con el apoyo político de la mayoría de los sectores, han tomado cuerpo y recursos financieros a través de una operación crediticia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un proyecto que tienen como objetivo fortalecer la transparencia en la relación política-negocios y la prevención de la corrupción.

Esta lucha debe estar muy bien estructurada y dirigida al fortalecimiento institucional y resultados de corto plazo.

<sarmientomalvaro@gmail.com