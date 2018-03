22 Feb, 2018 - 11:48 am

El video de un hombre que detuvieron en posesión de droga se ha popularizado por la forma en que se expresa al momento que las autoridades presentan la evidencia.

Uyyy ni quiera Dios!, uyy ni quiera Dios!, repetía mientras era presentado a los medios de comunicación.

Me traen por consumir droga, pero yo no tengo nada que ver con eso, en ningún momento vendo nada de eso, esas cosas no son mías, uyy ni quiera Dios!, repetía.