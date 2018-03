Brendan Fraser revela que él también sufrió acoso sexual

Brendan Fraser, quien trabajó en películas como La Momia, George de la Selva o Con Honores, reveló que sufrió acoso sexual por parte de un ejecutivo de Hollywood y, en parte, fue por eso que se retiró del medio del entretenimiento.

En entrevista con una revista para hombres estadounidense, el actor señaló que sufrió tocamientos en 2003 por el ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Philip Berk, al salir de un almuerzo en el The Beverly Hills Hotel: “Su mano izquierda se acercó a mi trasero, apretó uno de mis gluteos, y puso uno de sus dedos en mi ano”, reveló. Fraser asegura que inmediatamente alejó la mano de Berk de su trasero, se fue y le dijo a su esposa todo lo que sucedió.

Fraser agregó que no acudió a la policía ni lo hizo público pero sí denunció ante la HFPA todo lo que pasó y aunque no puede acusar a dicha organización de que su carrera ya no haya prosperado, se pregunta si esa acusación tuvo algo que ver para ya no tener tantas ofertas de trabajo.

Berk, en cambio, negó los hechos, aseguró que todo es falso: “la versión del señor Fraser es una invención total”, dijo.