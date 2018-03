CNA revela investigaciones

Martínez Lozano: Procederé criminalmente contra el CNA y Nasralla

El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, advirtió que procederá criminalmente contra las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y al excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. Así reaccionó el exfuncionario, luego que en un informe, el CNA denunció que Martínez Lozano hizo contratos con la banda criminal “Los Cachiros”, (en la actualidad, sus miembros están detenidos en los Estados Unidos por narcotráfico) cuando se ejecutaba el proyecto hidroeléctrico Patuca II, en Olancho. “Claro que voy a proceder contra ellos y contra el político Salvador Nasralla, pues parece que empezó a repetir esas difamaciones”. “Si alguien hace eco de que nosotros somos corruptos y no presenta pruebas tiene también responsabilidad y ahí se ve que hay un descarado propósito político”. “Esta señora (Gabriela Castellanos, directora del CNA) -que está desesperada por convertirse en fiscal general- quiere levantar prestigio a costa del honor de personas decentes”, se quejó Martínez Lozano. “Es una verdadera calumnia lo que está lanzando esta gente, pues no tengo nada que ver con Los Cachiros ni en actos incorrectos”, enfatizó. En ese sentido, Martínez Lozano comentó que esa denuncia “me recuerda aquellas loras que se aprenden cuatro palabras y se la pasan repitiendo toda la vida”. Dijo que en su vida pública y en la privada “yo camino con la frente en alto y donde me han querido responsabilizar por actos incorrectos me he presentado a desvirtuar los hechos”. Deploró no obstante, que las intrigas que se urden desde el CNA, son un evidente y obsesivo protagonismo, solo con la idea de querer levantar perfiles difamando a las personas y cometiendo graves delitos contra el honor de las personas. Aseguró que en su oportunidad buscó por todos lados a los ejecutivos del CNA cuando supo que deseaban investigarlo, “pero nunca pude entrevistarme con ellos”. En cierta oportunidad -comentó- le pidió a Juan Ferrera, exmiembro del CNA: “Necesitan escucharme antes de tomar conclusiones sobre ese tema de Patuca”. También señaló que se presentó al Ministerio Público (MP), pero ahí no había una tan sola prueba en su contra y por eso es que no ha actuado la Fiscalía. “Yo respondo por los pocos meses que estuve al frente de la ENEE y hace siete años que no tengo nada que ver con esa institución”, sostuvo.

Nasralla: “Que declaren de inmediato”

El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, manifestó que los implicados en casos de corrupción nombrados del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), deben de declarar inmediatamente. Invitó al Presidente de la República, luego de hacerse público este informe, para que llame a declarar a los diputados de su partido. Nasralla consideró, si en el país existe “una justicia independiente”, los implicados nombrados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), serían llamados independientemente a declarar. Señaló que seguirán protestando en las calles por estos actos de corrupción, debido a que los organismos nacionales no hacen nada para resolver estos casos.

Apoderado legal: Un “show y circo de aplausos” el informe de la comisión

El apoderado legal de la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, Julio Ramírez, calificó de “show y circo de aplausos” el informe del Consejo Nacional Antiextorsión (CNA), ya que él tiene las pruebas que sustentan la inocencia de su defendida. “Las pruebas están sustentadas, la cuenta es de índole del gobierno de Honduras, sino que personal, es una cuenta totalmente utilizada por el CNA en un discurso que ha sido mal planteado”, arguyó. Indicó que todas las personas, y ha sido la posición de la señora Bonilla, que todo funcionario público está sujeto a investigaciones, nadie está por encima de la ley. “Pero señalamientos parcializados en lugares donde no hay defensa y solo quieren hacer este circo de aplausos, sin que la persona se le invite a aclararle a la ciudadanía y sin ser escuchado es fácil, porque quieren colocarla mal en la opinión pública”, arguyó. Argumentó que la señora Bonilla no se ha apoderado de ningún dinero del Estado y “me gustaría enseñar el cheque de cinco millones y en el cual hay una nota de cómo se debería de ejecutar ese dinero”. Aseguró que se está analizando interponer un requerimiento fiscal contra las autoridades del CNA, ya que tiene siete meses de querer hablar con las autoridades del ente y no ha sido posible. Por su parte, Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, desmintió que el apoderado legal de Rosa Elena de Lobo haya concretado alguna cita con ellos. “En el CNA, no hay ninguna cita de parte de él, en segundo lugar no es al CNA que tiene que venir sino al Ministerio Público porque ese caso ya no está en nuestras manos, él tiene que hacer su trabajo, es un profesional y sabe los mecanismos que se siguen en este tipo de casos”, apuntó.

David Chávez: “Castellanos lo que busca es la Fiscalía”

Luego de que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señalara al diputado nacionalista David Chávez, en una investigación de supuestas irregularidades que se habrían dado mientras fue director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), el congresista rechazó las vinculaciones. “Lo que está buscando es la Fiscalía General de la República y lo que busca es que la población diga que señaló a David Chávez y a otras personas. Yo solo puedo hablar por mi persona pero cuando ese proyecto fue llevado a cabo, este servidor liberó un oficio a la embajada de Estados Unidos”, explicó el diputado. “En lo personal no participé, solo la parte administrativa técnica. No es mi función pero traté de comparar el proyecto con otros países y los precios incluso estaban abajo. Cuando alguien no entiende de qué tipo de marcas se trata, debo decir que los frenos del Toyota con el del Audi son iguales, el sistema de bolsas de aire del Mercedez Benz, es igual al del Nissan, el sistema de inyección de un Kia, con un BMW es el mismo”, indicó Chávez ante la acusación que le ha hecho el CNA de montar irregularmente un taller de autos en Olancho. Taller “El taller está siendo usado en Olancho para todo este tipo de marcas señaló el diputado y lamento que el CNA esté haciendo este tipo de escarnios con mi nombre”. “No sé de dónde sacan esos señalamientos, no tengo absolutamente nada que esconder y soy responsable de mis actos. Respetamos que si alguien tiene aspiraciones para un cargo, hay cosas más astutas e inteligentes para poder señalar a una persona”. “Ellos (CNA) han estado pidiendo información sobre mis bienes inmuebles y yo no tengo nada que esconder. Lo que tengo es fruto de mi trabajo en la empresa privada y del trabajo de mis abuelos y padres. Le deseo mucha suerte a los personeros del CNA en su postulación”, agregó. “Se menciona que la directora del CNA, Gabriela Castellanos, estaría postulando para el cargo de fiscal general o fiscal general adjunto en septiembre próximo”. El diputado dijo que no perderá el tiempo señalando a los encargados del CNA porque no tiene nada que esconder. “Esta aclaración la hago por el honor de mi familia pero este tipo de cosas suceden cuando uno está en la palestra pública. Mientras los perros ladran es señal que venimos avanzando”, puntualizó.

Rolando Dubón: “Que me caiga un rayo si he robado al Estado”

Luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), realizara una serie de denuncias, en las que menciona al diputado del Partido Nacional, Rolando Dubón Bueso, este respondió y se desvinculó de los señalamientos y expresó “que me caiga un rayo si he robado al Estado”. El congresista es acusado de ser favorecido por sobrevaloraciones en la compra de medicamentos. “Pareciera que existiera una rivalidad, ya que este día el Fiscal General presentó su informe y ellos salen con estas denuncias”. “Lo que no comparto es que antes de presentar la denuncia, hacen pública esta denuncia”. Consideró que estos señalamientos dañan su imagen y la de su familia, así como la de compañeros que también son señalados. “Yo estoy tranquilo, me molesta porque he tenido una imagen irreprochable”, acotó el diputado que por cinco períodos se ha mantenido en la Cámara Legislativa. Expresó que le toma por sorpresa la acusación, pero instó a seguir los protocolos correspondientes hasta llevar el caso a un tribunal. En cuanto a los señalamientos de vínculos a su cuñada, se limitó a decir que es cierto que es química farmacéutica y que cuenta con una empresa, pero en “marco de la ley”. Reiteró que estas denuncias “parecen” una disputa entre el Ministerio Público el CNA.

Golda Santos: “Rectificar es de sabios, porque yo estoy limpia”

“Creo que errar es de humanos y rectificar es de sabios y si ellos erraron esta vez, porque sí lo hicieron, que por favor rectifiquen y que limpien mi nombre”, demandó la directora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Golda Santos, tras los señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). En este señalamiento se menciona a las personas de confianza de la exprimera dama, siendo estos Saúl Escobar Puerto (asistente personal) y Golda Santos, actual directora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani). “Me siento, no sé si decir, triste o indignada porque creo que el combate a la corrupción es una obligación de todos los hondureños y sobre todo de nosotros los funcionarios el actuar transparentemente, pero que no se debe calumniar, una cosa es luchar, otra cosa es hacer una buena investigación y en caso que alguien haya cometido dolo o haya actuado incorrectamente, entonces, que se le aplique el peso de la ley que corresponde”, manifestó Golda Santos. Relató que al salir su nombre en las diligencias que denunció el CNA, refirió que su familia está preocupada, al tiempo que dejó claro que ella nunca estuvo facultada a hacer ninguna transferencia. Citó que toda la documentación de esos señalamientos está en poder del CNA. “Cada vez que ellos me han solicitado, nosotros gustosamente hemos colaborado porque mantenemos claro que tenemos que ayudar”. Indicó que la directora del Pani no está facultada a hacer transferencias sin la autorización del Consejo Directivo, del cual es secretaria con voz, pero sin voto. “Las solicitudes se recibieron y no están a nombre de Golda Santos, las mismas están de parte de Casa Presidencial al Consejo Directivo del Pani, el que resuelve que los recursos sean transferidos, pero antes de ser transferidos tengo que solicitar a Finanzas el dictamen si corresponde o no hacer la modificación presupuestaria de dicho monto”. La actual titular del Pani mostró el referido dictamen y agregó que luego se incorporan los fondos. “Pero no solo eso también tenemos un decreto ejecutivo del 10 de septiembre en el cual dice que sean transferidos los fondos”.

