Diego Barahona y Alexandra Pasquier celebran su boda con familiares y amigos

El gran día llegó para Diego Andree Barahona y Alexandra Marie Pasquier Abularach. La pareja de enamorados llegó al altar del 17 de febrero, luego de varios años de feliz noviazgo.

La eucaristía fue concelebrada por el padre Carlos Rubio y José Calderón, en el Templo San Juan Bosco de Tegucigalpa, donde Diego y Alexandra prometieron amarse y respetarse en todo tiempo, hasta que la muerte los separe. Sus padres Arnaldo Junior Pasquier Gutiérrez y Olga Yazmin Abularach Mitry; Rolando Leonel Barahona Tabora y Rhina Lizeth Howell, al igual que sus invitados fueron testigos de enlace matrimonial.