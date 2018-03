Gloria María Zavala a un paso del altar

El 16 de marzo llegará al altar Gloria María Zavala, por lo que ya iniciaron las despedidas de solteras en su honor.

El agasajo prenupcial para la futura esposa del licenciado Óscar Daniel Padilla, lo organizaron Karen Alfaro, Graziamaría Zavala, Walleska Zavala, Ana de Zavala, Doris Núñez, Ana Zavala y Sonia Zavala.