Golpes a corruptos y a “narcos” destaca informe del fiscal general de la República

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández dijo durante la presentación de los avances y logros durante la gestión del fiscal general Óscar Chinchilla, al frente del Ministerio Público, sentirse muy impresionado de todo lo que ha implementado el Ministerio Público con modelos de gestiones por resultados, la atención a sectores vulnerables con el MAIE, son pasos claros y contundentes. El mandatario reconoció “el liderazgo del Ministerio Público y ahora lo vemos fortalecido con una credibilidad muy por encima de como el fiscal recibió este cargo, implementando el trabajo articuladamente”. “Sentimos el compromiso de seguir ayudándoles porque todas estas operaciones son cosas que no ocurrían antes y todo esto se deriva de la voluntad política, del liderazgo que ha mostrado la Fiscalía”, indicó. Además de ello pidió cuestionar, proponer, pero también edificar, durante la presentación del informe de logros del Ministerio Público (MP) en el período 2013-2017. “Quiero destacar a los líderes de sociedad civil que juegan ese papel de cuestionar, de proponer, pero de edificar”, dijo el mandatario para luego agregar que “si solo proponemos, destruimos, y no hay edificación, nos podemos quedar sin ningún cimiento, siquiera una pared y un techo de esta Honduras que todos queremos”. El titular del Ejecutivo destacó las presentaciones de informes que realizaron los directores de las diferentes dependencias del organismo judicial que lidera el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla. “Estamos sintiendo y palpando un fortalecimiento institucional y de eso tenemos que sentirnos muy orgullosos nosotros los hondureños”, añadió el gobernante. También se mostró estar gratamente impresionado con los resultados y avances que ha tenido el MP con la titularidad del fiscal Chinchilla. “Estos son pasos claros y contundentes y que indican que el país va mejorando”, continuó diciendo. El Presidente Hernández agregó que “estos resultados mandan un mensaje de un MP muy fortalecido y por eso destacamos el trabajo de Óscar Chinchilla y le damos junto a su equipo todo el mérito que se merecen”. El mandatario consideró que es el momento de decir que el hondureño que vive en barrios y colonias ya no se debe de sentir abandonado, “Esto (la labor del MP) es muy esperanzador para Honduras y seguiremos con la misma voluntad y valoramos el aporte de los cooperantes por el servicio que le han dado al país”, Advirtió el titular del Ejecutivo que “en la violencia doméstica tenemos que hacer un trabajo muy intenso en el tema de prevención”. “Gracias por tener una institución más sólida que antes. Hoy ya no estamos a 42 (homicidios por cada 100,000 habitantes), probablemente en 39 y eso se debe a la participación decisiva del Ministerio Público”, enfatizó. Anunció que en los próximos meses se concretará el tema de acceso al crédito para los operadores de justicia, particularmente en vivienda, que incluirá un producto financiero especial para los miembros del MP. “Lo que viene en vivienda es un salto que no creo que ningún país en Centroamérica lo haya dado antes”, aseguró.