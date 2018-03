La corrupción en Honduras, un problema estructural

La vida en Honduras ayer y siempre ha estado signada por el tema que gira en torno a la corrupción. LA TRIBUNA del 18 de febrero de 2018 trae informaciones respecto al tema con titulares: “Informa MACCIH-OEA. Destaca creación de UFECIC y los tribunales anticorrupción”. “Embajador de Francia. Sin una lucha sincera contra la corrupción no hay desarrollo”. “Resultados de la MACCIH son pírricos. Dagoberto Aspra: En dos años pude entregar 30 casos de corrupción”. “Almagro: Misión de Honduras necesitaba cambio para no mantener la impunidad”.

Ante esta gama de notas informativas, no podemos menos que decir que la vida institucional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el transcurso de sus setenta años de existencia ha estado preñada de evidentes altibajos. Con estos prolegómenos de la OEA para dar vida y transparencia a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), es una prueba incontestable de sus acciones incoherentes y de la mayor responsabilidad en el tratamiento de los problemas fundamentales de estos países cuando se demanda su concurso. El nombramiento de la OEA de un expresidente de Guatemala, recientemente capturado en su país por corrupción, para mediar en la “crisis” electoral hondureña que fue uno de los procesos más vigilados nacional e internacionalmente y que a propósito de la misma un excanciller simpatizante del partido Libre jugando a su libre albedrío conceptual (LA TRIBUNA, 17 de febrero de 2017, página 6) y parangonándonos con la clase política de Haití, hasta nos pronostica una intervención militar de la ONU con sus cascos azules de no encontrarle su particular “solución”, constituye una prueba de evidencia más de la cuestionada capacidad de la OEA. ¿No pudo el colombiano de la CICIG informar al Secretario General de la OEA sobre la inminencia del juicio que se avizoraba en contra de este señor para evitar su representación en Honduras? ¿Y cuál fue el papel de la Fiscal General de Guatemala para evitar el bochorno de la OEA de este caso? ¿No existió intercambio de información concreta al respecto? ¡Son preguntas sin respuestas que quedan desagraciadamente en el vacío!

…Y volviendo a la MACCIH, hay que decirlo sin ambages, no es este provisional organismo el que resolverá el problema de la corrupción en Honduras. La corrupción en Honduras es estructural, se genera por ausencia de cultura, de civismo, de amor al país y de otros valores inmanentes. Y no solo los políticos son culpables de esta crisis. La corrupción desata ambiciones en los militares, policías, empleados públicos, maestros, médicos, etc. y es que la corrupción implica no solo extraer dinero de las arcas nacionales o particulares. La corrupción entraña también que los empleados públicos no roben diariamente al gobierno horas obligatorias de trabajo establecidas en sus horarios o interrumpen sus tareas en las horas de la merienda por más del tiempo reglamentario o las llegadas a sus labores diarias después del tiempo reglamentario o la ausencia a las mismas sin motivos justificables. La corrupción implica también el nombramiento en las oficinas del gobierno de famosos “paracaidistas” quizás sin ninguna capacidad profesional para el desempeño de su cargo o de reunir los requisitos exigidos para ocupar el mismo al no ostentar el título secundario o universitario.

La corrupción en Honduras se genera desde el tiempo de la colonia española. Todos debemos recordar el famoso “quinto real” que a veces no era entregado a las arcas de la corona. La “desaparición” del territorio con 26,659 pesos plata durante la municipalidad del abogado Narciso Mallol –el constructor del famoso puente que doblegó al huracán Mitch- del tesorero municipal, José Manuel Midence, dejando el ayuntamiento en cero en 1821. Y después del período colonial tenemos el famoso empréstito en el gobierno de José María Medina del Ferrocarril Nacional de Honduras, el que por sus onerosos intereses fue pagado hasta finalizar el gobierno del doctor Juan Manuel Gálvez. Y no hablemos del chinazo, pasaportazo, lapizazo, gasolinazo, conadazo (el de CONADI), comandantazo (los comandantes de armas de Tiburcio Carías), cuartazo (Cuarta Urna), y el segurazo (el del Seguro Social), etc. etc.

¿Hasta cuándo, por Dios, se pararán estos latrocinios? ¿Y las auditorías internas y el TSC? ¡Muy bien!

César Augusto Bonilla Ochoa

Tegucigalpa, M.D.C.