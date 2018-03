La MACCIH bajo ataque de corruptos y corruptores

Por Ernesto Paz Aguilar

Ex-canciller de la República

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) está bajo ataque de los corruptos y corruptores, de aquí y de allá. Han logrado su propósito: Forzar la renuncia de Juan Jiménez Mayor, un hombre honesto y valiente, víctima de la hostilidad del gobierno de JOH y del ambiguo y ambivalente Secretario General.

Aciertos y errores. La huella perdurable de la obra de JJM es la organización de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la creación de los tribunales anticorrupción. Los errores: Primero: Estuvo consciente que el fraude electoral es parte del sistema de corrupción “pero que no se meterían en el asunto y únicamente participarían en el tema de la Política Limpia”; segundo, no haber renunciado antes de las elecciones del 26/11. JJM estaba plenamente informado del descomunal fraude electoral que se cocinaba a fuego lento en el TSE, especialmente después que los partidos de oposición se retiraron del Consejo Consultivo; y, tercero: fue un error de apreciación del hombre que encarceló a Fujimori, creer que las redes de corrupción en Honduras eran más débiles que las de Perú y que era posible vencerlas por métodos convencionales. Cuando se percató de ello, era demasiado tarde.

Lo que comienza mal termina mal. La MACCIH fue concebida para desmovilizar la lucha anticorrupción activada en el 2015 por jóvenes indignados hartos de la corrupción, en más de 70 ciudades del país. La demanda original fue instalar en Honduras una misión con las características de la que funciona en Guatemala. Al final y de mala gana, el gobierno de Honduras firmó un convenio sui generis con la OEA.

Las causas de la renuncia. Ante la evidente falta de voluntad política del gobierno de JOH, a la Misión le sobraron razones para retirase del caso y sin embargo no lo hizo. La Ley de Secretos nunca fue derogada, la de Colaboración Eficaz fue maliciosamente engavetada, la de Política Limpia mutilada y manipulada, las penas a los delitos de corrupción fueron disminuidas y la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto fue la gota que rebasó la copa.

Más claro no canta un gallo. El 25/01/18 el vocero de la MACCIH declaró: “Más de 60 diputados, exdiputados y el presidente del CN son investigados en el caso de la red de diputados que drenaron recursos públicos a través de fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. La respuesta del CN fue la precipitada reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto para frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de fondos públicos. Cuando la MACCIH planteó los requerimientos fiscales contra cinco parlamentarios, la reacción del gobierno fue exorbitante y desproporcionada: El Poder Judicial condenó cualquier presión y rechazó la pretensión de influir en sus resoluciones. En términos iguales o parecidos se pronunció el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas y el ombudsman. Ese día Honduras perdió una batalla contra la corrupción y la impunidad y la OEA se hundió en el descrédito. Ante el asedio, JJM dijo: “estoy listo para que me declaren non grato”.

No quitar el dedo de la llaga. La lucha contra la corrupción y la impunidad no ha terminado, apenas comienza una nueva etapa. Las fuerzas políticas y sociales, de la sociedad civil y de las iglesias comprometidas en el combate anticorrupción deberán apoyar a la MACCIH de manera más contundente y decidida. La agenda común es seguir luchando en los campos que lo exijan las circunstancias, para derogar la Ley de Secretos y del pacto de impunidad y por la promulgación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre otras. También es necesario seguir presionando por la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la OEA para que decida, de una vez por todas, si recomienda o no la celebración de nuevas elecciones en Honduras.

Los corruptos y corruptores están de fiesta y el pueblo hondureño de luto, pero el que ríe por último ríe mejor. Sigmund Freud les manda a decir que matar al mensajero es una reacción emocional para enfrentar lo insoportable. No olviden, matar a un ruiseñor es un signo de debilidad.