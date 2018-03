“Oposición”, fatiga y futuro

23 Feb, 2018 - 12:15 am

Por Juan Ramón Martínez

La llamada “oposición a la dictadura”, ha fracasado. No ha logrado una sola de sus metas. Y además, empieza a mostrar, como ha ocurrido un par de veces, evidencias de fatiga, inestabilidad e incluso, fisuras entre sus filas. La crítica que le hiciera a Zelaya el Partido Comunista de los Trabajadores, es demoledora. Confirma las fallas de conducción del expresidente; su falta de perspectiva y su incapacidad, en el ejercicio de la flexibilidad, logrando resultados medios. Porque siempre juega, a ganar o perder. Como desesperado jugador de póker, haciendo cada vez, como si le tocara el último movimiento. Coincidimos con el análisis, especialmente con las falencias que como líder ofrece, su falta de habilidad política, pretendiendo sustituirla siempre con la tozudez, transmitiendo la idea que, más que buscar resultados, lo que quiere es mantenerse vigente, en un activismo que haga olvidar a sus parciales y a sus enemigos –internos y externos–, alguna rendición de cuentas pendiente, fruto de sus actos como gobernante. O de cuestionamientos de su liderazgo por el que, nadie vote siquiera.

Agregamos aquí, los daños colaterales que produce su activismo pendenciero; la peligrosidad de Nasralla –solo lastrada por su edad y su incapacidad organizativa, porque es un figurín de la política, y no un movilizador de las masas ordenadas, respondiendo a la realidad– y, lo que es peor, la destrucción del Partido Liberal, como figura sustitutiva del Partido Nacional que, en algún momento terminará fatigado, perdiendo la voluntad popular en las urnas en un futuro políticamente cercano.

En honor a la verdad, Zelaya Rosales no ha podido lograr la meta de impedir la consolidación del gobierno de JOH, que para desencanto de muchos de sus adversarios, no solo tomó posesión, sino que cuenta con el reconocimiento internacional y el silencioso; pero firme apoyo, de la mayoría de la población, cuyo número va en aumento en la misma proporción, en que Zelaya Rosales empuja a la oposición a la violencia discriminada, en la que le dio la oportunidad a la delincuencia organizada e individual. Es decir que Zelaya Rosales, como un elefante en joyería, ha producido daños colaterales que pueden tener efectos negativos dentro de cuatro años, en el peor de los casos.

No cabe duda que el expresidente Zelaya, no produce la crisis. La aprovecha. Y, lo hace en forma muy inadecuada, sin obtener resultados. De allí que el mayor daño colateral que ha producido, es el encumbramiento de Nasralla que, sí tiene cuidado; se deslinda de sus excesos; estudia y se transforma, pasando de un cómico a un estadista –cosa posible, como los milagros en que creemos los católicos– puede mantener intacto todo el desencanto y el disgusto, que experimenta el pueblo hondureño, ante unos políticos –de todos los signos– que, no han podido usar la democracia para producir desarrollo, creando empleo y alejando la dañina presencia del desempleo, la pobreza y la miseria. Si Nasralla, mantiene su virginidad política, en cuatro años, puede ser favorecido por las masas, en unas elecciones incuestionables. Incluso por los más escépticos y persistentes.

Para ello, necesita tres cosas: 1) La inevitable fatiga del Partido Nacional si, en este período actual, sigue haciendo lo mismo; que no se transforme en un partido reformista que produzca mejores resultados, más allá de darle gusto al esquema de seguridad de Estados Unidos, pasando por alto los sentimientos, legítimos o no, de una gran parte de la población que le reprocha su comportamiento centralizador de los últimos cuatro años; 2) el retiro, por caducidad, del liderazgo pendenciero e incompetente de Manuel Zelaya Rosales; y 3) la continuidad de Zelaya Medrano al frente del Partido Liberal, de forma que le pida a este recomponer sus filas, independizarse de la tutela que le impone el “Síndrome de Estocolmo” con respecto a su “secuestrador”; y replantee, en el escenario político como opción frente al Partido Nacional, fatigado inevitablemente por el ejercicio del poder. Y que Nasralla, hipotéticamente, sin Zelaya Rosales, vertebre un partido político incapaz de sustituir a los nacionalistas. Con un Partido Liberal postrado.

Sencillamente, parece que el futuro político, la opción entre la paz y el desarrollo sin violencia, solo es posible, sin los “gemelos” Zelaya. El uno en la opción violenta y el otro en la ingenuidad política, dependiente y subordinada. Aparentemente uno sobra.