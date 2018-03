LA grabación de una llamada privada que circula en redes sociales y medios de comunicación, derivada de la fascinante urdimbre de desencuentros entre funcionarios de la MACCIH con la Secretaría General de la OEA y por lo visto también de desavenencias internas del mismo equipo, le da un nuevo giro a este novelesco drama. Hasta ahora el énfasis de los aludidos se centra en los apodos dados por sus compañeros de trabajo –mofas por apariencias– y la denuncia sobre “racismo y xenofobia” atada a la conversación. Aunque la divulgación de la plática tiene otra faceta igualmente delicada, quizás, no en lo atinente al órgano internacional, ya que ese es asunto de ellos, sino en lo que toca a los hondureños. Ello es el aspecto legal de la privacidad sobre lo que hoy priva total incertidumbre, dada la capacidad tecnológica de pinchar las pláticas telefónicas. Esa garantía a la propia intimidad es protegida por la Constitución hondureña. El Artículo 100 constitucional establece que, “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.

Con los avances modernos ya nadie manda cartas –salvo las epístolas públicas que recientemente, precisamente a raíz de este alboroto, le llegan al ignorado pueblo hondureño– y el correo está en su fase de extinción; no digamos el telégrafo. La correspondencia actual toda es apremiante y al instante. Los antiguos teléfonos fijos también en desuso, rumbo al panteón histórico, han sido reemplazados por móviles que no están enchufados a cordón alguno sino a las ondas espaciales emitidas por los platillos voladores. (Bueno esa es suposición imaginaria, pero los técnicos informáticos y en comunicación bien pueden ofrecer una explicación precisa sobre cómo funcionan esas babosadas). Sin embargo, pinchar comunicaciones, hasta donde sepamos, requiere una orden judicial. Habría que volar ojo al procedimiento utilizado por esas unidades de inteligencia adscritas a los órganos de seguridad del Estado, que cuentan con aparatos avanzados para rastrear no solo llamadas sino meterse en los “chats” de los móviles y hasta en las cuentas de correo electrónico. Se asume –aunque podríamos estar equivocados– que con el solo fin de combatir el delito, no de merodear en la comunicación privada de las personas y menos por razones de persecución política. La Ley Especial sobre Intervención de Comunicaciones Privadas eso estipula: “RESERVA JURISDICCIONAL.

La intervención de las comunicaciones solamente podrá autorizarse por el órgano jurisdiccional competente, en forma escrita y debidamente motivada, en los términos de la presente ley”. “Artículo 8. La autorización de la intervención de las comunicaciones procederá en la investigación, persecución y el procesamiento de los delitos en que se requiera la utilización de esta técnica especial, valorando para ello la gravedad, utilidad y proporcionalidad de la medida en relación al delito de que se trate”. “Artículo 10. La intervención debe recaer sobre las comunicaciones y medios de soporte, físicos y virtuales, de que hacen uso o están haciendo las personas investigadas o imputadas implicadas en actividad ilícita…”. Y una reforma al Artículo 24. “El órgano jurisdiccional, al ordenar la intervención de una comunicación privada, enviará oficio a la Unidad de Intervención de Comunicaciones, UIC, para que proceda a su ejecución. Esta dependencia adjuntará la intervención al expediente creado al efecto”. Si leen la ley completa encontrarán otras normas que tratan de la confidencialidad. Lo anterior –salvo mejor criterio de los escudriñadores– fue lo que encontramos. Aunque si hubiese algo más sobre el particular, el asustado auditorio –desconcertado sobre si lo que habla, conversa y platica en forma confidencial ahora es un libro abierto– sin duda estará ansioso de saber.