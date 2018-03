Vargas se queja porque árbitros no le cumplen

Marathón terminó en el tercer lugar la primera vuelta del torneo Clausura con 15 puntos, en una campaña donde ganó cuatro juegos, empató tres y perdió dos, anotó 18 goles y recibió 15, campaña que para el técnico del club, Héctor Vargas, es positiva.

“El desempeño en la vuelta fue muy bueno, si vemos el punto de vista que arrancamos con lesionados por la secuelas del torneo anterior, vamos en un camino de sumar puntos, no nos podemos quedar atrás, Motagua y Olimpia hicieron muchos más, pero en esta vuelta tenemos seis juegos de local y son nuestras expectativas para esta segunda vuelta”, explicó.

El argentino, lanzó un dardo a los árbitros y a su vecino Real España, al expresar que su equipo metió en un solo partido los goles que el club aurinegro lo hizo en nueve, y también cuestionó a que a su equipo no le pitan penales.

“El balance de la primera vuelta es bueno, en un solo partido en El Progreso, hicimos cinco goles, los mismos que hizo Real España en toda la vuelta, y nosotros sin penales”.

“Con esos números te das cuenta que el equipo funciona sin necesidad que te ayuden o te generen dudas. Digo eso porque a nosotros no nos cobran los penales, será que viene con esa intención los árbitros, no lloro porque no nos piten, sino porque no cumplen”.

Del juego de este fin de semana, Vargas, adelantó que será un duro encuentro por el buen nivel que tiene el rival Platense.

“Es un rival peligroso, Carlos Martínez lo ha levantado, trataremos de sumar y seguir en la cima”.