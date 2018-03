Mayra Falck, presidenta de Banhprovi

24 Feb, 2018 - 12:46 am

Si usted está interesado en poner un negocio o adquirir una vivienda con fondos del gobierno, debe leer esta entrevista. Y si es microempresaria, mejor porque viene un crédito masivo, inclusivo y con tasas desde el 7.5 por ciento, algo sin precedente en la historia del sistema financiero hondureño. Pero, que sea la presidenta del banco estatal Banhprovi, Mayra Falck, la que explique este esquema del gobierno de turno. Y de paso, conozcamos la fortaleza y tenacidad de esta valiente economista, que superó el síndrome Guillain-Barré y enfrentó la muerte de sus únicos dos hijos.

¿De dónde son originarios los Falck?

Son alemanes. Yo lo heredé, por el lado de mi padre, Emil Bruno Falck Contreras.

¿Don Carlos Falck Contreras es pariente suyo?

Es mi tío, hermano de mi padre.

¿Cómo fue su niñez?

Crecí en un hogar de cinco mujeres en un ambiente donde el rol de las mujeres, como actoras y autoras del desarrollo, no era desconocido.

Hogar altamente feminista…

Pues sí, además, mi abuela, María Carlota viuda de Falck, era una mujer feminista reconocida, luchó por el voto femenino (en la década de los cincuenta)

¿Qué les decía?

Nos impregnó a todas el hecho de ser profesionales, salir adelante, que si teníamos que ser madre soltera, teníamos que tener la condición para mantener a los hijos, entre otras cosas.

¿Otra pariente famosa?

Mi tía Carlota Falck, hermana de mi padre, fue una de las primeras ingenieras en Honduras, matemática pura, una mujer bien preparada en un ámbito donde no era usual que las mujeres se prepararan en el nivel universitario.

¿Una anécdota de su niñez?

Le quiero confesar que a los nueve años sufrí una enfermedad que ahora es muy común, Guillain-Barré. En ese tiempo no había antivirales y me quedé cinco días sin caminar ni ingerir alimentos con una respiración forzosa, 80 por ciento de parálisis cerebral y 90 por ciento de parálisis pulmonar.

¿Cómos se salvó?

Me tuvieron que llevar a Estados Unidos y estuve 9 meses en un pulmón de hierro para poder volver a respirar, comer, tragar. Tardé más o menos seis años en recuperarme completamente.

¿Cómo hizo con los estudios?

Perdí tercer grado, iba a la escuela con aparatos en las piernas para evitar que se me deformaran.

¿Tiene secuelas?

Nada, gracias a Dios. Hoy por hoy tengo una vida completamente normal, por eso a todas las personas que padecen Guillain-Barré siempre les insisto en dos cosas: La rehabilitación y la constancia es clave. Si usted deja de rehabilitarse, queda mal.

¿Cómo logró rehabilitarse en Honduras?

Muy difícil porque no había Teletón, entonces, iba al Hospital San Felipe. Ahí trabajaban dos personas graduadas de México, Rita y Ruth, que fueron muy especiales, tanto así, que yo llevé una vida normal, tuve a mis hijos y una vida plena, trabajo, ninguna secuela física.

¿Sufrió mucho la familia?

Claro, mis padres y mis hermanas me apoyaron. No puedo dejar de reconocer el apoyo que tuve de mi nana, Isbela Montoya, quien fue un baluarte para mí, porque fue la que insistió y me obligaba a hacer ejercicios en barro firme para mover mis manos como parte de mi terapia.

¿Por qué estudió Economía?

La verdad, me enamoré joven y tuve a mi hijo, Marco Tulio, a los 19 años cuando estudiaba Medicina. Entonces me pasé a estudiar de noche, Economía, y trabajaba.

¿Dónde trabajaba?

Yo comencé a trabajar en Banadesa en el departamento de Incobrables y sacando fotocopias, esa era mi tarea. Después, con una beca de excelencia académica me fui con mi hijo a estudiar a Brasil dos años y un año a Italia. Al regresar, trabajé en El Zamorano como maestra.

¿Logró cobrar todas esas cuentas que le asignaron?

Cobré y me pagaron comisiones por lograr esos cobros, cobré incobrables desde la guerra de 1969.

¿Debía bastante gente?

Sí, porque les decían que el crédito era regalado.

¿Y cómo hizo para cobrar?

Me dieron una montura para la bestia y así subí a las montañas de Santa Bárbara, a la frontera con El Salvador. Hacíamos los acuerdos de pagos en una cartulina que yo diseñaba.

Viniendo de un hogar feminista ¿No quiso unirse al movimiento de las “Chonas”?

Yo me he dedicado más al tema de la formación de mujeres, que a la mujer no la vean como un grupo vulnerable, lastimada, triste, sino, que como actoras y autoras de desarrollo porque sobre los hombros de las mujeres descansa la economía de Honduras.

¿No es un dicho eso?

No, usted sale a la calle y se da cuenta que las mujeres están actuando fuerte en la economía, ciertamente, las mujeres somos actoras y autoras del desarrollo de este país.

¿Y son buenas pagadoras, dicen?

Correcto. Todas pagan, tienen su empresa, generan empleo, o sea, las mujeres con una oportunidad salen adelante y aportan a la economía.

¿Hay estudios que respalden esto?

En el año 2000 hicimos un estudio en El Zamorano sobre Cajas Rurales: Tres mil 219 visitamos en ese tiempo y el 70 por ciento de esas cajas tiene mujeres como tesorera, secretaria y en la presidencia y todas pagan, tienen una moral de pago mucho más alta y cuando deciden prestar son más democráticas que los hombres, que suelen prestarle más a pocos.

¿Llegó la hora de una mujer presidenta de la República?

Creo que se ha demostrado a nivel internacional que la mujer es capaz de dirigir los destinos de un país.

¿Y en Honduras?

Creo que ya tenemos condiciones diferentes, yo soy la primera mujer presidenta de Banhprovi, estamos rompiendo el techo de cristal, como le llamamos quienes hacemos análisis de género, es un techo que no se ve pero que está sobre nosotros que nos impide escalar, pero cuando se rompen esos techos, la mujer pasa a segundos aires en sectores que tradicionalmente era terreno de los hombres.

¿Cómo halló Banhprovi?

En excelentes condiciones. Es un banco con una calificación de riesgo doble AA +, es una muy buena calificación, esto quiere decir que la posibilidad de captar recursos y redestinar recursos a los intermediarios es mayor.

¿Tiene una tarea especial en su gestión?

Tenemos la tarea de masificar el crédito y llegar a tierra adentro con las cooperativas y las cajas rurales. Queremos entrar masivamente con la banca de primer piso (bancos privados), atender en línea, llenar el formulario hasta de su celular.

Dicen que aquí un préstamo tarda 180 días ¿Es cierto?

Todo mundo se queja de eso, pero la verdad es que el banco tiene 180 días (seis meses) para gestionar el crédito ante Banhprovi.

¿Qué hará?

Hemos identificado todos los cuellos de botella que tienen los bancos. La idea es reducirlo a 15 días. Estamos desarrollando una aplicación para que usted como ciudadano pueda ver en dónde está su préstamo en Banhprovi.

¿Será posible?

Estamos buscando una buena alianza con la Ahiba y las cooperativas para que manden los expedientes completos. Imagínese que nosotros devolvemos créditos porque no traen el RTN.

¿Para cuándo será eso?

Yo diría que en tres meses tendremos fondos habilitados con los bancos privados, aunque por medio de segundo piso ya estamos dando dinero.

¿A cuánto la tasa?

A 7.25 por ciento, algo histórico y barato frente al 17 y 22 por ciento de la banca privada en estos momentos.

Para la gente que no entiende ¿qué significa conseguir dinero a 7.5 por ciento?

A ver. Si yo pido cien mil lempiras para un pequeño negocio, eso me implica reducir la tasa (la cuota de pago) más o menos en un 30 por ciento.

¿No hay discriminación en estos planes de crédito?

Al contrario, uno de los pilares fundamentales de este gobierno es la inclusión financiera y esto se logra únicamente calculando la capacidad de pago y dándole la tasa que le permita salir a flote, es la única manera, no hay otra forma de hacer inclusión financiera.

¿Es más determinante la tasa o que el préstamo llegue a tiempo?

Normalmente se pregunta por la tasa pero eso no es tan importante como que el préstamo le llegue a tiempo y que la cuota no lo ahorque, porque si usted tiene una actividad de 30 mil lempiras al mes y su cuota es de 25 mil, usted está ahorcado. Hay gente que se deja meter la cuota de 25 mil y se ahorca solo, por eso uno tiene que recibir información financiera.

A veces no hay otra opción…

Yo entiendo, pero entonces hay que negociarlo. Aquí habrá plazos de siete años, de diez, 15, 20 depende del producto. Si es vivienda el plazo es más largo. Estamos consensuando con la banca tasas que no ahorquen.

¿Y hay dinero?

Sí hay. En este momento tenemos dinero para colocar. Solo para que usted se haga una idea, hemos colocado en lo que va de este año, 527.5 millones de lempiras en vivienda, agro, bienes raíces y mipymes.

Pareciera que Banhprovi no le presta a nadie ¿Qué será?

Es cierto y sin embargo, hay regado en todo Honduras, 24 mil millones de lempiras de Banhprovi, pero nadie lo dice y entonces el valor público de los fondos de Banhprovi se pierde en el camino.

Más bien lo critican como elefante blanco…

Tampoco lo es. Banhprovi es una institución generosa, eficiente, gente con capacidades enormes, aquí siempre hay trabajo.

Si un pequeño agricultor de tierra adentro decide en este instante pedir un préstamo ¿qué le aconseja?

Tiene que ir al banco y pedir Fondos Banhprovi. Ahí, el banco le tiene que decir que hay fondos a tanto de Firsa, a tanto del Fideicomiso el BCH y a tanto de Banhprovi pero tienen que pedirlo porque si no corremos el riesgo que no los pida.

Y a las personas que están pensando en una casita ahorita ¿Qué noticias le tiene?

A partir de marzo van a ver recursos masivos para vivienda clase media y vivienda digna. Con cuatro salarios podrán acceder a una casa de tres dormitorios, suficiente para una familia que viene comenzando. Muchas parejas jóvenes podrán hacerse de una casa.

¿No es demagogia?

Es real, la vivienda digna será por medio de los desarrolladores porque ellos se encargarán de todo y usted solo llegará a meterse.

¿Y no los van ahorcar con las cuotas, como dice usted?

No, porque una vivienda de 600 mil lempiras sale como a cuatro mil lempiras, menos de lo que se paga una cuartería. Habrá financiamiento masivo, esperamos financiar diez mil casas este año.

¿Todo mundo puede acceder?

No. Aquellos que estén en la central de riesgo no les podemos dar una vivienda digna porque están mal calificados, por eso le digo a la gente que se apure a ponerse al día.

Aunque suena bonito, pero es difícil ganar cuatro salarios mínimos…

En un hogar donde trabajan los padres y los hijos, ellos pueden acceder a una vivienda digna.

¿De acuerdo con las cuotas por decreto para las mujeres?

Creo que las mujeres nos hemos ganado los espacios a pulso, en este momento, el 65 por ciento de las estudiantes universitarias son mujeres. Que nos pongan a competir a la par de los hombres.

¿A favor del aborto y las bodas gay?

Pienso que la sociedad está evolucionando y este tipo de decisiones se toman en consenso pero un consenso, no por encuestas, ni grupos focales; en lo particular, soy católica y valoro la vida.

¿El modelo educativo gira en contra de las mujeres?

Por mi experiencia, el modelo educativo me incentivó. Yo no le veo un sesgo masculino. Lo que veo a la comunidad educativa es la necesidad de un nuevo enfoque en economía del cuidado, compartamos el cuidado, y el respeto a los derechos de las mujeres.

¿A su juicio, los grupos feministas se han radicalizado con posiciones como, por ejemplo, el cuerpo es mío?

Bueno, opino que uno debe respetarse a uno mismo, la dignidad es clave, en la medida que usted se siente digno, sale adelante, no hay vuelta de hoja.

¿Cuántos hijos tiene?

Tuve dos. Y los dos murieron.

Terrible, discúlpeme….

Bueno, el hijo que vivió conmigo toda la vida, fue Marco Tulio. Murió a los 35 años, adquirió una bacteria después de una agonía de dos años. Solo debo agradecer el cuidado que mi hijo tuvo de parte de mi esposo Antenor Romero, fue un padre para mi hijo. Era un chico brillante, vivimos intensamente la vida, no me queda saldo de dolor, ni nostalgia.

¿Y su hija?

Murió al nacer por problemas de anemia.