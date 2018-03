Sí tenemos hondureños notables para el diálogo

Un tercio de mi vida la he vivido fuera de Honduras, en otros dos diferentes países. El hecho que actualmente resida fuera de nuestra amada patria no nos resta amor por ella misma, sino al contrario. Fuera de Honduras aprendemos a amar más al terruño, a apreciar más a nuestro país y a anhelar que se pueda copiar lo bueno que han hecho otras naciones. Dentro de las posibles virtudes a imitar es definitivamente la de la autodeterminación, la cual exhiben con orgullo e hidalguía muchas hermanas repúblicas en el concierto mundial de naciones, y que tanto necesita Honduras en este momento tan aciago y determinante de su historia.

He seguido con mucha atención el proceso de diálogo que actualmente se está emprendiendo en Honduras. Veo con asombro como ambos bandos en contienda pensaron primero en la mediación, el arbitraje, el monitoreo y el seguimiento internacional antes que un sincero diálogo entre hondureños. A mi mente vienen otros momentos trascendentales de nuestra historia en donde sí pudimos ponernos de acuerdo y negociar entre nosotros tales como la Asamblea Nacional Constituyente de 1957 (en la cual mi abuelo paterno ejerció como diputado), la guerra de 1969, el gobierno de unidad nacional de 1971-1972, la crisis del “Bananagate” de 1975, la Asamblea Nacional Constituyente de 1980-1982, la crisis de la opción B en 1985, la subordinación de los militares al poder civil en los 1990’s, etc. ¿Qué hay de diferente esta vez? ¿Por qué no queremos intentar ponernos de acuerdo entre nosotros?

Es imposible pensar que no existen hondureños prestos a la tarea y capaces de coordinar un gran diálogo nacional. Me da lástima que por varias circunstancias ya no podamos contar con el abogado Rivera López, el licenciado Reina Idiáquez, el presidente Callejas Romero, el doctor Andonie Fernández y el ingeniero Rosenthal Oliva. Sin embargo, no dudo que el presidente Flores Facussé, el licenciado Ortez Turcios, el abogado Acosta Bonilla, el general López Reyes, don Carlos H. Reyes, doña Bertha Oliva, el doctor Custodio López, entre muchos otros, atenderían el llamado de la patria. Estoy seguro que tantísimos hondureños miramos con buenos ojos los esfuerzos del licenciado Díaz Arrivillaga, el abogado Valladares Lanza, el ingeniero Facussé Handal y el resto de la junta de convocantes, pero, ¿por qué no son ellos mismos mejor una junta coordinadora del diálogo? La capacidad la tienen, y de sobra.

Si tanto es el empecinamiento de la torpe, testaruda e inútil clase política actual en contribuir a la rentabilidad de la industria sin chimeneas al querer, contra viento y marea, traer gente del extranjero, hay varios hondureños ultramar lo suficientemente notables y capaces de facilitar un diálogo, como el doctor Moncada, el embajador Romero Martínez y el licenciado Reyes Baca, para mencionar algunos. No es como que si la coordinación de un extranjero es infalible, sino miren el desafortunado acontecimiento de la captura del expresidente Álvaro Colom de Guatemala. Evitémonos más complicaciones.

Es así que me tomo el atrevimiento de recordarle a la opinión pública nacional que sí hay salida a la crisis, que la salida es vía diálogo, y que es un imperativo categórico que este sea convocado, facilitado, coordinado y empoderado por hondureños. Felicito a LA TRIBUNA, al ingeniero Flores y al licenciado Elvir por no claudicar en sus editoriales en el llamado a la sensatez en medio de la convocatoria al diálogo. No contribuyamos más a que nos miren como criaturas salvajes aquí en el extranjero. Arreglemos nuestras diferencias entre hermanos que somos, sin andar buscando padres sustitutos. Es nuestra mismísima madre, la patria, quien nos parió y crió, quien nos lo demanda en su hora de mayor peligro.

Sergio Arturo Morales Castro

San José, Costa Rica