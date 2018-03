Asimetría social y dismetría política

Por: Dagoberto Espinoza Murra

El término asimetría es usado generalmente por profesionales de la física y de las matemáticas; sin embargo, algunos sociólogos y políticos lo han usado para referirse a la incongruencia de los extremos sociales. De un lado: la pobreza extrema y del otro: la opulencia.

Hace una semana recordábamos con mi esposa uno de los seminarios de formación política que preparaba el M-LIDER para dirigentes a nivel nacional, en el que se discutían temas de la economía del país y de las condiciones sociales de amplios sectores de los hondureños. El conductor de este movimiento, licenciado Jorge Arturo Reina Idiáquez en su intervención despertó una serie de inquietudes y su palabra vibrante y lo acertado de sus juicios, provocaron entre los asistentes un deseo de seguirse empapando de la doctrina del liberalismo social y de una social democracia tipo europeo. El expositor, con gran maestría, citó frases del médico y antropólogo brasileño Josué de Castro quien, en sus amplios estudios en América Latina, llegó a la conclusión de que nuestras sociedades están compuestas por dos grupos: “los que no comen y los que no duermen. No podrán dormir los que no duermen mientras no puedan comer los que no comen”. Calurosos aplausos de la asistencia motivaron al licenciado Reina para continuar con su discurso y en un momento se refirió a la palabra paz, y que este término, en nuestro país, se escribe con t: t de tierra para los campesinos; t de trabajo para la PEA (Población Económicamente Activa); y t de techo y tortilla para toda la población.

Mientras con el licenciado Guillermo Molina Chocano valorábamos el discurso que tanto entusiasmo había producido, uno de los asistentes se nos acercó y, esbozando una sonrisa, nos dijo: “dígale al licenciado Reina que le hacen falta varias letras t, por ejemplo: t de terror impuesto a base de tiros; desde luego, que eso es tiranía; pero las tiraníascontinuó el compañero, tarde o temprano las tumban los pueblos enardecidos.

En cuanto a la dismetría, es un término médico que se refiere a un problema neurológico que afecta parte del cerebro o del cerebelo y que consiste en la discapacidad del enfermo para calcular sus movimientos, especialmente de manos y pies, cuando se quiere tomar un objeto o sobrepasar un obstáculo.

Con una experiencia personal explicaré este tema:

Cuando hacía el servicio social en un pueblo del departamento de Choluteca, una señora me llamó a su casa para que le ayudara con algunos problemas de su padre, quien había sufrido un accidente cerebrovascular (derrame cerebral), que le produjo debilidad en una mitad del cuerpo y dificultad para hablar. El más reciente evento se había producido esa mañana, cuando el enfermo se disponía a desayunar. Con la torpeza de su mano quiso tomar café de la taza que tenía al frente y hacer bocados con la tortilla, frijoles y queso que le habían puesto. En un momento no pudo llevarse la tortilla a la boca y, con la mano que no podía coordinar, derramó el café sobre el mantel de la mesa.

Cuando miré al anciano, vinieron inmediatamente a mi mente recuerdos de pacientes que había atendido en el Hospital San Felipe en el último año de la carrera y, cuando sucedía algo parecido a lo relatado, el profesor decía: Eso se llama dismetría.

Un niño que escuchaba el relato que hacía la dueña de la casa, la interrumpió para decir: “No, mamá, mi abuelo no quería ensuciar el mantel, lo que pasó es que, con la mano impedida, echó una tarascada a todo lo que había en los platos y en el pocillo (taza)”.

Así como Josué de Castro habló de grupos que no pueden dormir porque hay otros que no comen, en política hay dirigentes que le echan una tarascada a todos los poderes del Estado. Por su ambición desmedida y falta de tacto político, los pueblos tienen que presenciar a veces el derramamiento no solamente de café, sino de la sangre que se escapa de los moribundos por oponerse a los violadores de la Constitución de la República.