Bañistas ya disfrutan del sol, mar y arena

TELA. Ya inició la temporada veraniega en Tela. Miles de veraneantes llegan a refrescarse a las bellas playas, donde predominan las mujeres bellas que llegan desde los Estados Unidos.

El sector más preferido es el sector “Deck”, o muelle, donde se puede disfrutar de toda clase de bebidas, comidas típicas, mariscos, alquiler de champas a la orilla del mar a 300 lempiras. Además hay servicio de duchas, agua dulce de parte de la municipalidad, a 15 lempiras, y baños.

El alcalde, Darío Alejandro Munguía, dijo que esperan recibir más de dos millones de visitantes para esta Semana Santa, ya tenemos organizado el comité de verano para la nueva temporada veraniega, y seguimos trabajando para el ordenamiento vial, en la ciudad, para que no hayan tanto “embotellamientos” de vehículos.

Con sus atractivos marinos, así como de flora y fauna, Tela y Omoa lucieron abarrotados de veraneantes, que se desplazaron hacia esos paradisíacos lugares donde disfrutan de sus bellas playas.

Largas caravanas vehiculares se vieron que se desplazaron por la carretera entre San Pedro Sula y Tela, que ofrecen a los visitantes una gran variedad de recreación, pues además de playas, figuran balnearios y parques acuáticos con juegos atractivos para divertirse en familia o amigos.

En Puerto Cortés, se conoció, por su fácil acceso y estar ubicadas en una zona céntrica, las famosas playas municipales, lucieron abarrotadas de veraneantes, que en su mayoría llegó en excursiones procedente de lugares cercanos, con el afán de darse un “chapuzón” y sentir los aires marinos en un ambiente lleno de música.

De igual manera, recibieron la visita de bañistas, las playas de Cieneguita, El Faro, La Vacacional, Travesía y Bajamar, donde se concentran hoteles y restaurantes.