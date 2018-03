El desalojo de Dios

25 Feb, 2018 - 12:30 am

Por: Mario E. Fumero

Norteamérica sufre las consecuencias de un hecho histórico que ha dejado la puerta abierta para que la violencia, las drogas y la promiscuidad sexual penetren en todos los centros educativos de la nación.

El 25 de junio de 1962 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decretó un fallo, sobre una serie de leyes que descartaban a Dios y la Biblia como parte de la educación en las escuelas del país, prohibiendo la oración y su Palabra, y en ese momento, Dios fue desalojado de los centros educativos, prohibiéndose la oración, y después mensajes cristianos e incluso se prohibió a los cristianos usar camisetas con mensajes bíblicos. Todo aquello que hiciera alusión a la fe cristiana se desmanteló de los planteles. En su lugar se instalaron máquinas para venta de condones, mensajes profanos y toda clase de corrientes filosóficas modernas que ignoran por completo a Dios y el respeto a la vida.

Esta acción de echar de la educación los principios del amor, respeto y temor que viene de Dios, y sus mandamientos de la vida estudiantil, dio lugar a que estos espacios fuesen ocupados por Satanás, el cual tomó control de los mismos. De manera que hoy cosechan lo que en su tiempo sembraron.

Hemos visto con tristeza, cómo lentamente se ha ido deteriorando la moral y los valores dentro de los centros educativos públicos, y vimos con asombro como 17 jóvenes murieron en un tiroteo en la escuela en Parkland, Florida a manos de un joven de 19 años, y como estos hechos se han repetido en otros estados en los últimos años, reflejando que actualmente existe una crisis moral y de valores en las escuelas norteamericanas, y la misma está en su punto más caliente, y pregunto: ¿Porqué ocurren estas tragedias?

Se alega que es debido a la fácil adquisición de armas, y en cierto sentido es lógico, pero lo que más ha determinado este hecho es el haber expulsado a Dios de la educación, razón por la cual se origina la falta de temor y de respeto a la vida. Cuando se pierde el concepto del temor a Dios, somos como un camión cuesta abajo, sin frenos, que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Desde el día en que se dejó de orar en las escuelas públicas y se perdió la Biblia de sus planteles, hemos visto cómo se ha ido deteriorado la moral, el respeto a la vida y a los valores de la sociedad norteamericana. En más de 50 años de este desalojo de Dios, la violencia se ha apoderado de las aulas, y la educación está en crisis.

La decadencia moral de los centros educativos de los Estados Unidos radica esencialmente en haber eliminado a Dios y su Palabra como los principios que dieron origen a esta nación. Es bueno que nosotros, en Honduras y América Latina no cometamos los mismos errores. Tenemos que aprender a entender que una educación no tiene validez, si no va acompañada de valores concretos, y los valores concretos radican en el principio del temor a Dios.

No necesitamos tener un estado religioso, simplemente necesitamos un estado laico pero respetuoso de los valores cristianos tradicionales, y sin caer en sectarismos o denominación, reconozcamos la soberanía de Dios sobre todo lo que hacemos, y sobre todo lo que tenemos.

Hay una gran pregunta que yo haría a los que gobiernan una nación, ¿qué podemos esperar de una juventud que le ha perdido el temor a Dios y el respeto a la vida? ¿Qué podemos esperar de una sociedad que han eliminado a Dios como centro de ella, para entronizar otras ideologías contrarias a los principios tradicionales cristianos?

Creo que de la misma manera que dejamos entrar las teorías evolutivas, las ideologías liberales y la liberalidad sexual, también debemos dejar entrar la Biblia y los valores cristianos para que en una igualdad de condiciones, nuestros jóvenes puedan discernir y escoger a quién quieren servir. Porque la verdadera sabiduría nace del principio que emana del temor a Dios, y sin el temor y respeto al prójimo, somos peores que las bestias de la selva.

mariofumero@hotmail.com

www.contralaapostasia.com