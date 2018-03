Escritor de horóscopos

Jorge Medina García.



Toda partida implica una llegada. Sabemos lo que dejamos, más ignoramos lo que encontraremos.

Es, desde luego, una verdad evidente, pero quizás por eso dediqué mis esfuerzos a la percepción del futuro, a un acercamiento con lo que está por venir.

Y ya que de dejar hablamos, quedarán aquí el rótulo discreto de mi estudio, los anuncios comerciales, mis empleadas cesantes y quizás mi deshonrado recuerdo. No sé lo que vendrá. Quiero ignorarlo.

Están más o menos empaquetadas las cosas primordiales que cada cual debería tener en la vida para contentarse. Lo que podría llamarse el menaje de un moderno gitano.

Me refiero a ropajes, libros, documentos y artefactos de oficio (en mi caso telescopio, brújula, sextante, cartas astrales, ruleta, laptop, impresora y siempre las litografías zodiacales).

Empacados están los aperos de higiene y por supuesto el Ipad, el Smart tv y el novedoso asistente digital Alexa.

No aludo a mis cuentas bancarias, la casa en Puerto Limón, la finca Los Encuentros o al Range Rover. Que atiborrado con las cosas que he dicho me espera en el garaje, porque son, de alguna forma, tipos de permanencia.

Quedarán también los cortinajes, la cama y el refrigerador. Aquellos apolillados, está fundida y el último vergonzosamente impagado.

Los muebles de la sala de espera y los otros de comedor, lavadora, secadora, estufa y demás artefactos, justifican precariamente el anuncio de “Apartamento amueblado” que me llamó la atención aquella mañana de hace casi quince años, cuando gasté mis ahorros en el anticipo de su renta y me acosté aquí mismo, sin tener idea de cómo desayunar al levantarme.

Sin embargo, solo fue una cuestión de encontrar la necesidad insatisfecha. Cosa de abrir las puertas a la curiosidad gatuna de la gente. Explotar su amor por el porvenir, por el deseo rabioso de saber lo que vendrá mañana, aunque los muerda la ansiedad y los horade la pesadumbre. Afortunadamente hallé en la escasa competencia (profetas religiosos y supuestos videntes) mucha superchería y cero profesionalismos.

Mi entusiasmo llegó a cubrir esa carencia y ahora estoy esperando lo que ignoro que viene, y esperándolo con ganas, porque todavía albergo eso siempre postrero que uno pierde: La lucecita de esperanza en el fondo del enervado corazón.

Sobrellevo la incertidumbre con esta botella de Blue Nun que mermé de mi bagaje, esta radio pegada a mi oído y esta vieja cama en que me recuesto, tan próxima como yo, a jubilarse.

Ningún ruido desgarra los mantos enlutados de la noche. Todo permanece ominosamente callado.

Hay una niebla de expectación y de ansiedad contenida alrededor mío y en el país entero. Imagino a la gente mirando con desorbitados ojos las estadísticas cambiantes de la televisión o escuchando en capilla ardiente como yo, las temibles primicias noticiosas que surfean en la cresta de las interferencias de sus radios receptores.

La pregunta que anda bailando locamente en la mente de todos no puede ser otra que esta que baila en la mía: “¿Quién diablos ganará estas elecciones?”

Yo le aseguré a la profesora Rosaura Caballero de Albornoz, nuestra primera dama de la nación, que todos los astros confluirían indubitables para que su magno consorte vuelva a llevarse otro triunfo electoral y ese fue el único gran error que cometí.

Cuando comencé este oficio sabía muy bien la importancia de los augurios ambiguos.

La interpretación cósmica algunas veces da lugar a no pocas dudas y nosotros, los oráculos, portamos claramente la humana propensión a equivocarnos.

La necesidad de asegurarse la credibilidad en las predicciones conflictivas viene insertada en el juego y nada es más recomendable que el cuidado de nuestras propias palabras.

Decir a cualquiera que Cristo vendrá pronto o anunciar la llegada de un guapo pretendiente a una chica atractiva, según la alineación momentánea de sus astros y la convección respectiva, es algo aconsejable.

Nunca hay que especificar el día en que vendrá Jesucristo ni decirle cuando se casará a esa muchacha, porque habrás metido las patas. Deben evitarse a muerte los pronósticos categóricos.

Lo del marido infiel a las damas obesas y el campeonato de Liga a los olimpistas, podría tolerarse alguna vez.

Creo poseer un don porque la confianza de la gente en mis predicciones me anima a creer en ello casi siempre, y también porque así fue que analizando inteligentemente la danza de las constelaciones y las circunstancias que rodearon los casos más previsibles, me fui labrando una reputación.

Nuestro pueblo tiene la condición (no diría yo que es mala) de creerse todo lo que le digan.

La han aprovechado muy bien nuestros religiosos, nuestros políticos, los ministros, los banqueros, los empresarios y los conferencistas de auto ayuda. En menor medida los homeópatas, los abogados, los médicos y en el último escaño, la gente que es como yo.

La honrada credulidad de nuestro pueblo siempre ha sido una industria provechosa que mueve miles de millones de lempiras año tras año. Sin ella, muchos estaríamos en la horrible bancarrota.

La vez que descubrí en los cuerpos celestes que se acercaba un divorcio escandaloso en las altas esferas de nuestra vida política; algo que publicaron los diarios escritos y televisados del país, me ayudó mucho. No hablemos de cuando una intercepción asteroidal en la órbita de Venus conjuntada hasta Orión, me reveló la muerte violenta del fiscal general de la República.

Que haya yo sabido de la airosa cornamenta que lucían las sienes del señor presidente del Congreso Nacional y estar enterado de la mala costumbre del fiscal general en andar anunciando la judicialización de ciertos casos de narcoactividad ligados como hiedra al bolsillo de conocidos jerarcas militares, no aminora el poder de los augurios pregonados por los signos celestiales. El quid consiste en que lo digan a tiempo las estrellas, yo lo repita y lo publiquen los diarios del país.

Un día recibí la oferta de escribir los horóscopos para los periódicos del Grupo Empresarial Armagedón.

Me había visto en la necesidad de crearme un currículo prestigioso como hijo de hondureña e italiano y hacerme llamar Dr. Pietro Di Cormorani con estudios astrológicos y esotéricos en el Medio Oriente, donde decía ser ciertamente conocido.

Lo atestiguaban los diplomas y los recortes de periódicos en árabe y mandarín que conseguí y colgué en mi consultorio y que ahora van entre los libros indescifrables de mi biblioteca.

La realidad impone estas previsiones a quienes tenemos virtudes premonitorias porque la envidia y la suspicacia constantemente caminan en busca descalificatoria.

Haberle incluido el número de la suerte entre los siete que le sugerí para ganarse un premio de la mayor a la esposa del director de El Clarín me abrió las puertas de la predicción zodiacal en letra de imprenta.

Comencé entonces por negar la validez de los horóscopos anteriores con sus estereotipos vulgares y sus mentirosos pormenores.

Me asombré públicamente de su completa ignorancia en los enigmas zodiacales y ofrecí una rueda de prensa muy cuestionadora, denunciando la estulticia de los horóscopos en bloque, cuando mis afanes profesionales, a duras penas podrían develar el porvenir de un signo cotidiano, empeñándome en mantener una posición contestataria y complicadísima, que por eso quizás nadie se encargó de contrariar.

Aproveché los triángulos inversos de agujeritos vario coloridos para indicar caracteres, concordancias y divergencias, fortunas e infortunios, compatibilidades y presagios, entre los doce signos zodiacales que cual rayos luminosos partían del dios Sol situado en el centro de la ruleta que adquirí con el objetivo de que mis predicciones fueran presididas por el azar incuestionable de otros bólidos nada siderales.

Hacía girar velozmente la rueda predictiva y le soltaba encima la canica verde de los signos que terminaba incrustándose en un hoyo. Si cayera, por ejemplo, en los de Aries, ese sería el que encajaba con el cliente. Luego seguían las canicas azules de la fortuna, la interpretación del hueco en que se hundían y vuelta a la rueda giratoria. Después venían las rojas de los amores, las grises de los presagios, las blancas de las enemistades y así sucesivamente continuando con más vueltas y canicas hasta que armar horóscopos me resultó sumamente deleitoso.

“Tauro: – escribía, por ejemplo – Tu principal característica es la osadía (callaba intencionalmente las connotaciones de cobardía, homosexualidad, prostitución, vileza, estupidez, envidia y otras flaquezas del espíritu humano que los astros se empeñaban en dictarme con harta frecuencia) y si varías levemente tu caminar, con fe y perseverancia, te encontrarás con algo que nunca hubieras esperado. (La ambigüedad y la falta de compromiso en frase tan promisoria, responden a la nebulosidad premonitoria de los cuerpos siderales).

Tienes mucha compatibilidad con Géminis y Sagitario. Tu color de la suerte es el fucsia y tu elemento es la tierra en que te paras. (¿Alguien podría contradecirlo?)

“El amor y la felicidad están por tocar a tu puerta – continuaba – y de ti depende que entren o se marchen para siempre (¿Lo ven? Toda asertividad se cifra en el criterio del marchante).

“Tus números de la suerte son el 28, 93, 05, 47 y 16, si logras configurarlos. (Los astros son así. Conviven aquí combinaciones matemáticas ad infinitum y otra vez, en caso de errónea interpretación, la culpa recaerá sobre el interesado)

“Desconfía de Escorpio y de Leo cuando los conozcas en cuarto menguante y confía en ellos, ciegamente, si fuera en plenilunio. (Aunque podría apostar diez mil pesos a que nadie anda recordando la luna que los alumbró en una noche cualquiera, seguro es que si descubren una traición en su vida, estarán convencidos de que el influjo de Escorpio cuando menguaba Selene, interactuaron en el primer encuentro con el supuesto traidor).

“La belleza te inunda, aunque posiblemente no te hayas enterado. (¿Qué mayor sabiduría zodiacal? Hombres y mujeres más feos que una gárgola, si se adulan un poco, acaban considerándose atractivos).

Eres un ser decididamente exitoso y si aún no has triunfado será por tu impaciencia”. (El éxito es algo subjetivo y aquí entre nos resulta fácil convencer de su triunfo a cualquier vendedor de naranjas con chile).

Yo sí que fui todo un éxito y a los nueve meses tuve que contratar un asistente y una secretaria para atender a todos los que me visitaban en procura de orientación zodiacal para sus cuitas.

Mi fama se acrecentaba poco a poco y terminé codeándome con periodistas, diputados, apostadores, negociantes, militares, reinas de belleza y esposas de magistrados.

Algunas veces me invitaban a programas televisivos, francachelas de embajada y hasta apadriné enlaces matrimoniales en esta capital.

Mi aire exótico, mi buena estampa, mis elegantes vestimentas y mis nobles maneras conductuales contribuyeron muchísimo.

Ascendí socialmente como espuma de cerveza, pero la cercanía del poder, como sabemos, corrompe sin remedio. Los políticos comenzaron a pedirme predicciones comprobables y poco les faltaba para esperar garantías.

Los astros siempre han sido veleidosos, les informaba yo con cautela y ponderación en mi educada voz de barítono, pero no querían oír hablar de eso.

No me quedaba más que arriesgarme y aprehender para mí la osadía temeraria que siempre percibí en los de Tauro.

“No resulta conveniente que aprueben más reformas al Código Tributario este mes que corre. Deberían esperar las convecciones de la órbita mercurial” aconsejaba a veces a los legisladores que llegaban a consultarme.

Eso era algo inusual, porque la mayoría de ellos se mostraba más interesada en saber la fidelidad de sus amantes y los probables números de la Lotería. Pero de todo había.

Indemne confronté muchos peligros, más no pude evadir los reclamos de la primera dama de la nación.

Tan impopular lo daban las encuestas y tan floja resultó la campaña electoral de su marido – buscador de una reelección explícitamente prohibida – que se obligaron a tomar de los pelos los harapos de la Constitución y acomodarla a su manera para acudir después al indubitable designio de las cartas astrales del Dr. Pietro di Cormorani, por inmodesto que sea decirlo.

No tuve más opción que interrogar a los cielos y declarar públicamente, como me lo exigieron, que nuestro señor presidente constitucional de la República, vendría a repetir.

Los astros no lo decían específicamente pero para mí estaba claro. No me orienté por los adversarios que hablaban de un fraude escandaloso sino que por el arbitrio de los signos del zodíaco que, como ya sabemos, son inconstantes y si fallaran esta vez, nadie me salva.

La oposición ha venido pidiendo mi cabeza y los oficialistas gritan como consigna mis venturosos presagios. Por las dudas malditas, estoy listo a largarme.

Me seguirán injurias y calumnias, amenazas de muerte y desprestigios, pero sobreviviré clandestinamente.

Resultará difícil dejar esta adicción al poder y las riquezas a que accedió mi extraña naturaleza y aunque tenga cubiertas muchas necesidades, extrañaré las mieles de la gloria, los amores furtivos y el dulcísimo perfume de los billetes bancarios, aunque pienso que no en la medida de nuestro señor presidente de la República.

Andaré escondiéndome de burlas, temeré que me maten y no habrá para mí tranquilidad alguna en los años que puedan sostenerme.

Tiemblo al pensar en todo esto y me pregunto si el excelentísimo acaso podría temblar más.

Pero si los astros me responden, si nuestro señor mandatario se abrazara al final con la fascinación de la victoria…

…Nadie, ni siquiera el zodíaco, podrá saber jamás hasta dónde vamos a llegar en esta bendita tierra de creyentes.