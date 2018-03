De sus ganancias en EE UU comparte con hondureños

Rafael Lanza

“Yo no mido el éxito como tener una casa, un buen carro, un negocio próspero. Sino que el éxito es disfrutar y compartir con tus semejantes el producto de lo que se ha ganado con trabajo”, dijo Ángel Rafael Lanza, hondureño que desde hace 30 años radica en los Estados Unidos y que comparte un poco de lo que gana con los adultos mayores en Honduras.

“Creo que los adultos mayores son reservas de amor, enseñanzas y principios necesarios para tener éxito en la vida, máxime en este país, donde la legalidad y el respeto a los derechos humanos son fundamentales”, manifestó.

Ángel Rafael Lanza nació en el barrio San Pablo, de Tegucigalpa, un 28 de octubre de 1978, hijo del periodista Raúl Lanza Valeriano y doña Xiomara de Lanza.

Sus estudios los realizó, su primaria en la escuela mixta “Luis Landa” en el barrio Guanacaste, su secundaria en el colegio “Nido de Águilas”, posteriormente culminó sus estudios en el Florida National College, en Miami.

Por un corto tiempo, Ángel Rafael dirigió la revista Hibueras, fundada por don Raúl Lanza, en su corta carreta como editor, publicó los libros “Arrastrando Lejanías”; “Crónicas del Ayer y recientemente una recopilación de Crónicas Periodísticas de Tegucigalpa y Comayagüela, intitulado “Raúl Lanza Valeriano, Ciudad de Arcángeles”, presentado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica.

-Periodista: ¿Cómo se define Ángel Rafael Lanza?

Ángel Rafael Lanza: Una persona honesta y con mucho espíritu de superación, trabajador y solidario con quienes más lo necesitan y en especial con el adulto mayor.

“Con mi padre aprendí a valorar la presencia de la figura paternal de un hombre mayor que forjó a sus hijos con honestidad, trabajo e integridad”.

-P/¿Su padre fue un periodista emblemático, hablemos de él?

ARL/ Mi padre es el mejor ejemplo a seguir, él nació en un hogar muy humilde de cuatro hermanos, su madre fue soltera, creo que de allí viene mi cátedra de trabajo.

“A mi padre le tocó trabajar desde niño para ayudar a su madre, fue un hombre honesto que se ganó el cariño de muchos por su sinceridad y transparencia”, expresó.

-P/= ¿Cómo llegó a Estados Unidos?

ARL/= A mediados de los años 80, mi madre Xiomara tuvo que viajar a Miami en busca de ayuda médica para mi hermano mayor, ya que en Honduras la medicina no estaba tan avanzada; por lo que mi madre tuvo que trasladarse a vivir en los Estados Unidos.

“Tuve que acompañarla y desde allí adopté la cultura de este país por el trabajo y la excelencia. Ya traía una gran escuela de mi padre, él me enseñó a trabajar y hacer las cosas bien, y así ganar el respeto y la confianza de los demás, a partir del trabajo honesto”.

Agregó que en 1993 obtuve la residencia permanente gracias a mi madre y de esta manera pude estudiar.

-P/ ¿Cómo inició su negocio?

ARL/= Siempre me han gustado las relaciones públicas, pero en este país no se me dio oportunidad, sin embargo, Stanford Florida College me dio trabajo en una carpintería de ayudante y chofer de camiones, poco a poco me dieron otras responsabilidades como asistente de operaciones y logística.

“Por cosas de la vida dejé la empresa y me quedé sin empleo por varios meses, pero un día miré en el periódico que en una escuela de manejo para tráiler conseguían trabajo, entonces me decidí, aprendí y trabajé conduciendo tráiler por todos los Estados Unidos por dos años”, señaló.

Con el tiempo mi exjefe me llamó y me dijo que tenía trabajo temporal en New York, en una construcción de un restaurante y que le ayudará en la administración y logística, es así que tomé la decisión de trasladarme a esa ciudad.





En Honduras, muchos adultos son beneficiados con alimentos que paga desde los Estados Unidos Rafael Lanza.

Cinco meses después el contrato terminó y conseguí un trabajo de chofer en una empresa de mudanzas, donde solo duré 11 meses y nuevamente quedé sin trabajo, por lo que decidí comprar un viejo camión e inicié mi negocio de mudanzas.

Ahora mi empresa Lanza Trucking brinda trabajos a otras personas, que como yo hemos tenido el privilegio de poder emprender en este hermoso país.

-P/= ¿Cómo una persona emigrante puede llegar a tener éxito en un país tan competitivo?

ARL= Hay que tener mucho espíritu de superación y siempre seguir las reglas, en este país no existen los favores debe cumplirse con sus impuestos y regulaciones que piden para poder operar legalmente y siempre ser honestos con los clientes, porque ellos son la mejor publicidad.

-P/= ¿Qué aportes ha brindado usted a la comunidad latina en EE UU?

ARL/= En este país lo más importante es la unidad, mi mayor satisfacción es crear empleo, en especial para aquellas personas que vienen a fortalecer este país con aportes fundamentales.

-P/= En Honduras ha apoyado las artes, ¿cuénteme cuáles son sus proyectos?

ARL/= En Honduras tengo un comedor itinerario para adultos mayores, yo así le llamo, gracias a la complicidad de amigos, cada día asisten un grupo de adultos mayores entregándoles un plato de comida digna y caliente, porque no es posible que los septuagenarios sean abandonados o que trabajen en las calles.

A su criterio, es importante incluirlos en proyectos de Estado, cooperantes y también la ciudadanía tiene que asumir un rol protagónico compartiendo y asistiendo a los cientos de longevos que trabajan, en especial en los mercados y en las calles de Tegucigalpa.

“Tengo un proyecto a mediano plazo y es fundar un comedor solidario en el barrio San Pablo, allí donde nací, estoy trabajando en ello, porque quiero hacer los trámites necesarios para iniciar esta iniciativa social de forma sostenible, que me permitirá ayudar a mi país con más consistencia que como lo he venido haciendo en los últimos años”.

-¿Qué opina de la situación que vive el país?

Es triste, estamos como el cangrejo, los políticos y la sed de poderes están acabando a nuestra Honduras, la única esperanza para nuestro país, así que eduquemos a nuestros hijos que son el futuro. Un pueblo educado no se manipula.