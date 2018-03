Libertad y libertinaje

Por: Miguel Osmundo Mejía Erazo

Profesor y periodista

Correo: mosmundo10@hotmail.com

La libertad es, de forma general, la capacidad que tiene cualquier ser humano para obrar y pensar según su propia voluntad. La libertad entendida como un derecho único de la persona a lo largo de toda su vida, implica una obligación, que es la responsabilidad de las consecuencias derivadas de los actos que el implicado ha ejecutado en base a dicha libertad, es decir, se debe hacer responsable de lo que hace.

Los conceptos que se abogan en relación a la libertad son los de justicia e igualdad. Si bien, en un concepto legal, la libertad queda limitada por aquellas leyes y normas que rigen la convivencia de una sociedad.

El libertinaje, en cambio, es aquella actividad propia del libertino, con el libertinaje, la responsabilidad resultante de nuestros actos es totalmente ignorada, con frecuencia ocasionando un rechazo social y, en ocasiones, problemas con la ley. Dios nos habla por medio de la Biblia y nos ordena a los cristianos en Primera de Corintios 6:12 “Todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen; todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar por ninguna”.

El pueblo reclama libertad con toda la razón porque desde la declaración universal de los derechos humanos, hasta los reglamentos, estatutos y normas creadas por las mismas sociedades han sido creadas para que las autoridades envestidas de poder puedan respetar a los ciudadanos hasta el respeto entre los mismos hombres y mujeres compartan o no los mismos principios o ideologías. Contamos con leyes que permiten la libertad de pensamiento y expresión, otras sobre la libertad de locomoción, libertad de culto y la de profesar cualquier ideología, pero todo en este mundo tiene un límite, ya sea el implantado por las mismas leyes o las que el hombre ha inventado.

La Ley de Emisión del Pensamiento aprobada el 26 de julio de 1958 y sancionada el 1 de agosto de ese mismo año, quedando derogada la Ley de Imprenta del 4 de abril de 1936. El artículo 2 de esta ley vigente a la letra se lee “las libertades de expresión del pensamiento e información son inviolables. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por cualquier medio de expresión. No se aprobará ley alguna que las restrinja”. La Constitución de la República vigente, en su artículo 72 “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.” Pero mucha atención, el artículo 75 se lee: “La ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer censura previa para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y la juventud” por su parte el artículo 76 Constitución al garantizar el honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen de las personas, contrario al libertinaje que amparados en estas leyes hacen algunos comunicadores o quienes tienen acceso a un medio de comunicación y a las redes sociales.

La misma Constitución establece censura previa en los casos especiales, todo derecho tiene su límite, y es cuando perjudicamos los derechos de nuestros semejantes, a pesar de que hay una declaración universal de los derechos humanos, los 30 artículos solo hablan de derechos pero ninguno de los deberes, se dice que todo derecho lleva consigo un deber, pero los seres humanos somos así hacemos y exigimos lo que nos conviene. Durante 16 años impartí la clase de Moral y Cívica que después pasó a llamarse Educación Cívica, desconozco las causas por qué desapareció esta materia el nivel primario y medio. Algunos compatriotas quieren que vivamos en un lugar donde todos puedan hacer lo que les dé la gana sin ninguna normativa, sería un país o una ciudad como la antigua Sodoma y Gomorra, pero gracias a Dios eso es historia, hoy deseamos vivir en un país donde haya respeto a las leyes y amor entre los hombres, respetándonos unos a otros independientemente de nuestra manera de pensar.