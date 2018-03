Saturnino Coca: un centenario que no lo doblegan los años lleva 105 en sus espaldas

Nino es el amigo de todos. Dios lo cuida y come cuando hay

Tuve un montón de mujeres, a todas les crié los hijos

Ya viví lo suficiente y gocé de la vida



Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela

Email:luisgoyuela15@gmail.com

DANLÍ, El Paraíso. Tras los centenarios llegamos hasta la aldea El Barro, el pasado miércoles, tras media hora de camino por una calle de tierra en regular estado. Esta comunidad está asentada en un productivo valle, cuyas tierras son aptas para la ganadería y la agricultura.

El primer contacto en la aldea fue con don Julio Artica, amigo de “Nino”, el centenario que buscaba para conocerlo y conversar sobre el secreto de su longevidad. El señor Artica nos contó que “Nino” lleva una vida tranquila, camina todos los días sin dar señales de cansancio y con la fortuna que donde quiera que vaya encuentra una mano generosa que le da de comer.

Tras unos minutos de conversación con don Julio y conocer algunos detalles del centenario, con alguna dificultad abordó la camioneta en compañía de su hija Damaris, comento, “vamos a buscar a “Nino”, debe estar en su casa”.

Don Julio se quedó en la camioneta, Damaris se introdujo por un callejón donde está la casita de don Saturnino Coca (105), es la edad que la gente de la comunidad afirma que tiene este hombre. Luego de unos minutos regresó Damaris, “vamos, allí está con un azadón quitando hierba en el solar. Pasamos un falso de púas (puerta tradicional), con mucho sigilo me aproximé para tomarlo por sorpresa mientras estaba inclinado con el azadón quitando la poca maleza.

La primera en dirigirle la palabra fue Damaris, “don “Nino”, aquí lo buscan para tomarle fotos, quieren platicar con usted”, está bueno, respondió mientras acomodaba la herramienta de trabajo que a la vez le sirve de bordón.

Saturnino es un anciano de baja estatura, supongo que los años lo encogieron. Antes de iniciar la plática pensé que tendría que alzar la voz para que escuchara, pero “Nino”, como dicen en los pueblos y aldeas tiene oído de tísico, pero es lo contrario porque se afirma que los tísicos son sordos.

Gracias don “Nino” por recibirme, cómo está, cómo lo trata la vida, “ya ve usted, aquí muy viejo y esperando que se llegue el día, ya viví lo suficiente, gocé de la vida, no perdí el tiempo buscando, tomé lo que encontré y ahora que tengo 105 años vivo de recuerdos”.

¿De verdad don “Nino”, usted tiene 105 años, porque lo veo fuerte, buena visión, buen oído y mucha fortaleza física para caminar y trabajar? “Mire amigo, cada quien carga lo que tiene, aquí en la aldea todo mundo se asusta cuando les digo que esa es mi edad, es cuestión de saber vivir, si usted vive en paz y no le hace mal a nadie Dios da larga vida”.

Tras observar el entorno donde vive, al fondo un pequeño solar, al otro, lado una loma y en la parte plana la casita donde ha vivido toda la vida, era la casa de su mamá. Cuenta que nació en la aldea al otro lado de la loma, no recuerdo la fecha de mi nacimiento ni mucho menos el año, “le aseguro que es cierto, tengo 105 años”, recalcó.

Está bien don “Nino”, le creo, no es tema de discusión, ¿pero quiero saber el secreto para vivir tantos años? “Ni yo mismo lo sé, pero la buena vida la hace uno mismo, ganarse el respeto y el cariño de los demás trae tranquilidad, mi vida ha sido tranquila, nunca me preocupé por nada, viví mi juventud a todo vapor. Mire, fui afortunado en el amor, tuve un montón de mujeres, no me acuerdo cuantas, pero todas ya estaban paridas, me tocó criarles los hijos. Otra cosa, me gustaba beber guaro, cususa (gato de monte), la chicha yo mismo la fabricaba y vendía a los amigos. Muchas veces amanecí dormido (fondeado) a la orilla de las carreteras y nunca me pasó nada, pero no se crea, muchas cosas se van olvidando, reflexiona.

¿Alguna vez pensó en casarse, cómo hacía para conquistar una mujer? “La palabra convence y el físico también”, ¿eso quiere decir que de joven usted era un hombre muy parecido? “La cartera y la palabra convencen y un poco de presión también, ja ja, ja, ¿entonces nunca se casó? “Para qué, si podía conseguir sin compromiso, después encontré una mujer con la que tuve dos hijas, Rita y Lidia que viven en Tegucigalpa, ellas me ayudan”.

Los ancianos son un cofre lleno de recuerdos, pero a la vez guías en el camino de la vida. “Nino” con su ejemplo supo ganarse la admiración de la gente de su aldea, los más viejos aseguran que cuando eran jóvenes, “Nino” ya caminaba por las calles de la aldea, siempre fue muy respetado. Nunca fue a la escuela, pero es un hombre con una fuerte dosis de sabiduría, quizá por ello ha vivido tantos años y se conserva con energía, con muy pocas lagunas mentales, lo más importante para él es caminar todos los días para no entumecerse.

¿Con todos esos años encima, seguramente usted vivió la dictadura de Tiburcio Carías? “Hombre, como no voy a recordar, si durante ese tiempo a los liberales nos obligaban a trabajar abriendo carreteras; nunca nos pagaron un centavo, erra tile decir que uno era liberal, y cuando “Pajarito” también trabajé pero me pagaron”, afirma.

Don “Nino”, ¿cómo hace para vivir? “Tengo una gran familia, aquí todos son mis amigos. Duermo solo en mi casita que me heredó mi madre, Dios me cuida. Como cuando hay; siempre encuentro quien me dé comer, entonces no me preocupo por nada”.

Por último recordó que le gustaban las fiestas, la música de entonces, guitarra, mandolina, violín y acordeón. Viví y vivo bien, esperando que llegue el momento de juntarme con mis padres, especialmente, con mi madre que me heredó la casita donde vivo, que está igual como ella la dejó.

Esta es la vida de otro centenario, personas de tierra adentro con un estilo de vida de acuerdo a las circunstancias. El trabajo arduo en la tierra bajo los candentes rayos del sol hace personas fuertes y sanas, “Nino” a pesar de los años se mantiene en pie trabajando, para el resto de la vida. Mientras, nosotros continuaremos en la búsqueda de más centenarios.