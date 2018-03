¡Vamos a joder el bote!

Esta expresión era muy común entre los jóvenes de aquellos mis recordados tiempos, jugábamos fútbol nuestro deporte preferido, íbamos a nadar y pescar a los ríos otrora caudalosos como el río Choluteca, igual de cacería con nuestras hulleras hecha en casa con el hule negro, al que llamábamos hule de “calzón de mujer que tomábamos en nuestras casas, por la cual fuimos fuertemente castigados porque tocábamos la bolsa del jefe, la persecución de cuatro ojos y su captura en el río era nuestra labor preferida, porque con ellas teníamos un ritual especial que por estos rumbos todos los jóvenes realizábamos, las canchas de básquetbol eran nuestros sitios preferidos para “joder el bote” o dicho en otras palabras para matar el tiempo, eran días tranquilos de respeto a la ley y a los adultos mayores, que se convertían en los supervisores ad honoren para que los muchachos no cometieran actos fuera de orden, so pena de contar a nuestros padres y ¡ay! de aquel que fuera denunciado.

Hoy con los acontecimientos políticos este término ha cambiado de iniciativa, el par de buenos para nada han despertado en las pandillas el concepto de que “cipotes” representan el pueblo, aseverando el locutor de marras que ellos son sus amigos, le llaman solicitando permiso para acudir a pedirles cuentas a periodistas, empresarios o cachurecos que se atrevieron a señalarlo como jefe de los pillajes que se cometen en Honduras, “ellos son mis amigos”, y me llaman solicitando órdenes para realizar lo que desee declarar el locutor de marras, tomado por las noches el control de sitios estratégicos de las ciudades importantes, paralizando el tránsito y el descanso de los hondureños (as) que se dirigen a sus estudios y sus hogares después de una larga faena, en los pueblos nuestro trabajo comienza a las 6 am aprovechando al comprador rural que se convierte en nuestro mejor cliente al por menor, cerramos a las seis de la tarde, horas que los propietarios cuidamos y cerramos nuestros negocios, este es nuestro horario los seis días de la semana no importa el tiempo ni las circunstancias, los dueños defendemos nuestro sustento y el de nuestros empleados, esta es la realidad de estos pueblos de m… como nos define aquel que dijimos, tenemos que trabajar duro… no nos queda otra solución.

Pero ¡ay! qué sorpresa, es exactamente la hora que las pandillas lideradas por “Chava” es la que ocupan para ¡joder el bote!, el enorme daño recae sobre los trabajadores y estudiantes, esto no es amar a su patria, esto no es buscar el bienestar humano respetándolo, ni luchar por las clases desprotegidas, sin embargo le sirven como justificación a los cipotes como cariñoso llaman a sus secuaces los dirigentes de este partido llamada Alianza contra el dictador, cometiendo en su nombre tropelías que no se les puede combatir más que con la fuerza, ¿por qué se asustan ante la reacción del Presidente? al cual creen cobarde porque es hombre formado para el diálogo, para la paz, no piensen, por qué “el zopilote caga blanco, es porque bebe leche”, no se equivoquen, no abusen, el partido y el gobierno tomamos la decisión de defendernos con igual o más poder que empiezan a conocer. Vamos a defender nuestras ciudades y nuestras instituciones! A joder el bote a otro lado”.

Toño Flores

Choluteca, Choluteca