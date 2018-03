¡Admirable! Este hombre adoptó a 22 niños con SIDA que fueron abandonados por sus padres

Se llama Rajib Thomas, aunque es más conocido como Papa Reji, y es un pastor que vive en Mumbai, India, junto con su esposa, 2 hijos biológicos y 22 niños adoptados; 16 de los cuales, fueron abandonados por sus padres por estar infectados de SIDA.

Reji Thomas, ahora de 44 años, tuvo una especie de revelación personal en 2007 cando le pidieron que orara por una niña infectada de SIDA, abandonada por sus padres, y moribunda.

“UNA NIÑA DE 12 AÑOS FUE ADMITIDA EN UN HOSPITAL LOCAL Y ME LLAMARON PARA ORAR POR ELLA. ESTABA EN UN ESTADO TERRIBLE. SUS PADRES MURIERON DE VIH Y TAMBIÉN ERA VIH POSITIVA. ELLA ME PIDIÓ QUE LE CONSIGUIERA UNOS FIDEOS ESE DÍA, PERO LE DIJE QUE ESE MISMO DÍA NO PODRÍA CONSEGUIRLOS, Y LE PROMETÍ QUE SE LOS LLEVARÍA AL DÍA SIGUIENTE. PERO MURIÓ ESA MISMA NOCHE”.

Para Reji fue una experiencia terrible, y ese día decidió “cuidar de esos niños”.

Después de ese día, Papá Reji habló con Divya Mithale, una especialista en VIH / SIDA, acerca de llevarse a los niños, y ella hizo todos los arreglos para que Reji se llevara a dos bebés abandonados.

En 2009, alquiló un espacio más grande para su esposa y sus dos hijos biológicos, y para los 2 recién nacidos seropositivos que acababa de adoptar.

Diez años más tarde, Thomas y su esposa, Mini Reji, cuidan a 22 niños abandonados, 16 de los cuales son VIH positivos. Reji visita el hospital una vez al mes para buscar a los niños que necesiten refugio y comida.

“QUIERO SER UN PAPÁ NORMAL Y CARIÑOSO PARA ELLOS”.

Todos viven juntos en la misma casa, comen, juegan, estudian y lo hacen todo juntos. No hay diferencia entre ellos y los hijos biológicos de Reji. Además, muchas organizaciones caritativas y personas que saben de su historia ayudan con toda clase de donaciones.

Reji se asegura de que todos los días reciban el tratamiento y la medicina apropiados. Además, quisiera ayudar a otros niños abandonados, pero antes de seguir adoptando planea comprar una casa más grande para poder acomodarlos.