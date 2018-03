Callejas viene

26 Feb, 2018 - 12:10 am

Por Jonathan Roussel

En tres meses confirman su sentencia y luego regresa. Bienvenido, sus amigos lo esperan. El Monarca estará de fiesta. El ingeniero Roberto Ramón Castillo puede aspirar a la Presidencia. Rafael Leonardo sabe que nunca más habrá reelección, pero puede aspirar a diputado y hasta puede llegar a ser presidente del Congreso.

Callejas está acostumbrado a la batalla. Él nombró a Mundo Orellana como fiscal y el “hombre del machete” no pudo encarcelarlo.

Sus resultados como presidente fueron grandes. Tuvo ministros importantes como César Castellanos y el general Melgar.

Honduras iba por buen camino como ahora y puede ayudar.

Callejas ha estado en juicio en Nueva York, no por problemas de drogas, ni comprar ganado robado, ni ayudar a narcos a lavar dinero. Fue por cosas de la FIFA, no huyó. Se presentó voluntariamente a la Corte en Nueva York y aceptó su responsabilidad.

En un reclusorio de mínima seguridad en Miami cumplirá sus tres meses de sentencia. Luego una nueva vida.

RRC a trabajar por las aspiraciones y que se aflija “Papi a la orden”.

La familia y los amigos no le fallaron, aquí están listos.

Cuando fue gobernante, Mario Rivera fue presidente del Congreso Nacional. Don Ricardo Zúñiga lo apoyó. Su Partido Nacional puede contar con su lealtad. Sus opositores, los liberales, por allí andan. Ahora hay nuevas fuerzas políticas y hay que enfrentarlas. El mundo es diferente, multipartidario, eso es mejor para todos. Honduras es diferente, nos da la gran oportunidad, no la perdamos.

La primera actividad del ex será visitar sus correligionarios azules, luego sus amigos.

Hubo un personaje que fue importante en su gobierno, el abogado Chico Cardona. No sé qué fin tuvo. A Callejas solo le queda su amigo Gilberto.

El “chino”, Roberto Ramón Castillo, que se apure con las nuevas reglas, pueden aparecer muchos candidatos.

Yo me quedo contando historias. Tratar con simpatía a las personas sobre las cuales escribo me trae dificultades, suficiente con que estén en desacuerdo y no reclamen.