Cáncer y pobreza azotan a familia en Danlí, El Paraíso

26 Feb, 2018 - 5:10 am

DANLÍ, El Paraíso. Una pequeña de 11 años no pierde las ilusiones de una vida mejor con su familia y lucha contra el cáncer infantil, pero como si la enfermedad fuera poco viven en la extrema pobreza en una de las colonias populosas de Danlí.

A su corta edad, la pequeña Andrea Milagro González ya podría escribir un libro sobre sus esfuerzos por sobrevivir a tan cruel enfermedad, los momentos de esperanza, alegría, dolor, tristezas y de ausencia de fuerzas para continuar combatiendo frente a un gigante que ya cobra la vida de muchos niños en el mundo.

A las 11:00 de la mañana, en su precaria vivienda de láminas de zinc y madera, en la colonia San Francisco de Danlí, el fuego ya estaba apagado, mientras en la única habitación, una de las camas daba calor al cuerpo delgado de la pequeña Andrea y junto a ella su hermana de 15 años, Sandra Yaritza Martínez, quien tuvo que dejar sus estudios después del sexto grado de primaria para cuidar de su querida hermanita.

La pequeña Andrea recibe en Tegucigalpa la quimioterapia y con pocas palabras señaló que aún le faltan. “Son 24 las que tengo que ponerme y ya me hicieron como 20 radiaciones en mi espalda, quiero regresar a la escuela y volver a jugar. Por ahora solo quiero pintar y mirar televisión, pero la tele de mi casa se dañó y ahora no puedo ver muñequitos”, contó.

Sandra Martínez, hermana de Andrea, señaló que después de las quimioterapias es más difícil cuidar a Andrea. “Ella viene mal de Tegucigalpa, vomita y se siente débil, solo sopitas le sostienen el estómago y poco quiere hablar. Mi mamá trabaja y yo dejé de estudiar desde ya casi tres años porque alguien tenía que cuidar a mi hermana mientras mi madre trabaja”, explicó.

TRISTE REALIDAD

Es una familia de seis miembros, con una pesada cruz para una madre soltera que solo encontró refugio en su iglesia y la oración por la salud de su hija, a quien añora como una niña activa y gran jugadora de fútbol. “Es la penúltima de mis hijas, ella dejó la escuela al tercer grado, ella corría y la pasión de ella fue el fútbol. Hace dos años ella empezó a caminar diferente, su cuello torcido y perdió la movilidad en sus brazos y piernas. La llevé a Tegucigalpa y allá me dicen que tenía un tumor localizado en las vértebras T1 y T4 de la columna cervical, lo primero fueron las radiaciones y ahora estamos en la quimioterapia, ha logrado recuperar la movilidad en sus brazos gracias a la terapia en la Teletón, aún no camina bien y es que he dejado de ir a las terapias por falta de dinero y es que para poder viajar en ocasiones pido prestado”, contó muy triste la angustiada madre, Yessenia del Carmen González.

El cáncer infantil sin un diagnóstico temprano es la diferencia entre la vida y la muerte y por eso es imprescindible la colaboración de todos para potenciar las instituciones de auxilio y ayudar a familias de recursos insuficientes para pagar los tratamientos de sus hijos y adolescentes enfermos, entre ellos la pequeña Andrea Milagro González. (Celenia Rodríguez)