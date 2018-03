SIGAN ESPERANDO SENTADOS

¿QUÉ esperaban que contestaran los exploradores que vinieron al pintoresco paisaje a recoger características de los especímenes de “animalitos salvajes” que mandaban a domar, porque no pueden ponerse de acuerdo solitos en la solución de problemas internos de un país soberano? Tres de los potenciales interlocutores del diálogo escriben a la ONU solicitando un mediador y a la hora que viene la misión a platicar con ellos no acuden –molestos por una nota del Secretario General al nuevo gobierno– y en desaire envían a sus representantes. Así que de allá les responden –en rebuscado lenguaje diplomático para no decirles del todo que no– que “un eventual diálogo depende de la voluntad real de los hondureños de sentarse a una mesa de diálogo”. Aparte de ello que se pongan de acuerdo sobre los temas. Que no es cosa de hacer las cosas en improvisado molote, arreglando bultos en el camino.

“Las condiciones para un diálogo dependerán del desarrollo de un consenso mínimo sobre su alcance, agenda, participantes, convocantes, metodología y aspectos procesales relevantes”. En otras palabras, prepárense, planifiquen, hagan algo aquí adentro que de afuera no les van a venir a hacer los mandados completos. Además, después de recibir quejas contradictorias de los distintos bandos en disputa, los exploradores se fueron más confundidos. ¿Cómo esperaban que entendieran los antojos si por un lado hoy salía en las noticias que el SG de la OEA mandaba al expresidente –detenido por la poderosa CICIG– como mediador para las reformas electorales; mañana salía otra que traían al chapín secretario general de SICA; pasado los renuentes de la Alianza que mejor les mandaran un árbitro; en fin, todo un rompecabezas de piezas regadas imposibles de armar? Así que los exploradores piden pistas más precisas para no perderse: “Los hondureños deben aclarar los posibles roles que desean de los actores internacionales (ONU, OEA, SICA y otros actores regionales)”. Con razón, porque de lo contrario, en un tumulto de mediadores de todos lados para la misma cosa, se van a atropellar unos con otros. Pues bien, otro halón de orejas: “Una vez que se construya la confianza –a saber cómo si todo los descalifican y reina la inconformidad sin chunche que les acomode y por ello la confianza la piden prestada afuera– y se desarrolle una mayor claridad con respecto al alcance de este esfuerzo, los hondureños deben decidir sobre el nombramiento de un mediador/facilitator, que sigue siendo un tema pendiente”.

Ah, y recomiendan que sean los convocantes del diálogo –que tampoco se sabe exactamente cuáles son, si los laicos o los religiosos, si los de la sociedad civil de uno o de otro lado, porque hay varios equipos en parecida tarea– sean los que designen el mediador o facilitador. Además, que sea por “aclamación”. Y el premiado que quiera meterse a semejante tarea –para quemarse dependiendo de cómo toma partido o qué agenda externa impulse o qué papel de figuración personal escoja tener– sea aprobado por los principales “actores políticos” del teatro que han montado. Así que la urgencia del diálogo para enfrentar la monumental crisis –que los renuentes no aprovecharon para negociar mejores conquistas cuando estuvo en su clímax mientras el país hervía– con el tiempo ha ido mermando a lo que es ahora, un mero conflicto. En la medida que la gente prefiere regresar a la comodidad de su rutina que andar en procesiones violentas en las calles –además que el régimen “inyecta las nubes” para que caigan tormentas– la gravedad como la ansiedad se dosifican. Así que los milagrosos componedores que solicitaron de afuera –ya que aquí no hay forma de aproximarse a platicar sin la bendición y el amparo ajeno– por el momento zafaron el bulto. Pero con gusto –esperen sentados– apoyan “el eventual diálogo” cuando se formalicen.