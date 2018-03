Vida nocturna de Belén vuelve a su apogeo

La reactivación de los lupanares en el barrio Belén, tiene sin cuidado a los vecinos del sector, pues consideran que necesitan levantar la actividad comercial de la zona aunque son conscientes que también tiene su parte negativa. Así lo manifestó un vecino y comerciante del sector quien manifestó que “esta es una zona comercial que necesita mayor empuje económico porque desde hace unos 20 años que cerraron los negocios nocturnos que habían aquí nada funciona, la economía se ha venido abajo”. Describió que esa calle ha puesto venta de comidas, clínicas médicas, venta de repuestos, talleres mecánicos, llanteras, talleres de mueble y la mayoría han cerrado porque no fueron rentables. “No es por nada, pero aquí lo que sí funciona son los negocios nocturnos. Allí está ese billar y pasa lleno de gente, ahora funcionan uno que otro sitio de mujeres y pasa lleno de gente, pero si solo vendieran baleadas, casi nadie llega”, aseveró el entrevistado que prefirió no ser identificado. Añadió que la mayor parte de Comayagüela está llena de night clubs, billares y otros sitios de diversión y se ve ambiente en las noches. “Solo se requiere mayor seguridad de la Policía, como ocurre en los demás países donde hay vida nocturna que allí están los policías cuidando a los turistas y la gente que llega a buscar diversión en la noche”. En el caso de Belén tiene su estación policial y no habría problemas. No obstante, la prostitución no es bien vista en ningún lado, pero la falta de empleo obliga a muchas mujeres dedicarse clandestinamente a esa actividad para obtener ingresos. Consultado si solo él opina así, dijo que “mucha gente piensa igual que yo, porque esta no es una zona residencial, es de negocios, como la mayor parte del centro de Comayagüela y lo que necesitamos es que se mueva el comercio, claro con la debida seguridad si para eso pagamos impuestos”.