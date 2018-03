14 familias en la calle tras incendio

Las ayudas por parte de Copeco llegaron ayer con alimentos, frazadas y colchones para los afectados.

Después de 50 años de vivir en los bordos de la colonia Guadalupe, de San Pedro Sula, Fermina Martínez (75), jamás se imaginó perder su vivienda en un abrir y cerrar de ojos y quedar completamente en la calle.

Martínez comentó que llegó desde muy joven a la colonia, donde también nacieron y crecieron sus hijos y ahora sus nietos.

Consternada porque no pudo rescatar ninguna de sus pertenencias tras el voraz incendio, que consumió su vivienda, al igual que otras 13 familias, recordó que al momento que inició el fuego ella se encontraba acostada, cuando escuchó que todo se estaba quemando y que tenían que salir de sus casas.

“Fueron momentos de aflicción, como pude me levanté y de los nervios por salir me caí y se me inflamó la rodilla y no tengo ni para comprar una pastilla para este dolor”, lamentó la septuagenaria.

En esa misma situación se encuentran los miembros de13 familias más, que perdieron todo durante el siniestro, quienes ahora piden de manera urgente ayuda a las autoridades de la Municipalidad y el gobierno para que les auxilien a reconstruir sus humildes viviendas.

LLEGAN AYUDAS

Ante la tragedia, personal del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), acudió al lugar para entregar asistencia humanitaria, la cual consistió en colchones, frazadas, alimento, kit para bebés y de limpieza personal, así como también se les brindó ayuda para la limpieza de la zona.

El subcomisionado Alex Estévez, agregó que también se espera la ayuda por parte del despacho de la Primera Dama, que les hará entrega de ropa y zapatos en las próximas horas.

“Son más de 35 personas en total las que se vieron afectados entre estos menores, adultos y ancianos, a los que se les brindará también apoyo de asistencia médica”, señaló.

Sobre la causa que habría generado el siniestro, comentó que aún no cuentan con un informe por parte de los Bomberos, sin embargo, indicó que alguna de las causas podría ser el hacinamiento en el lugar, así como también las pésimas condiciones del tendido eléctrico, pero que esperarán que sea el personal correspondiente que brinde los detalles del mismo.

Por su parte, la diputada del Congreso Nacional, por el Partido Nacional, Welsy Vásquez, manifestó que se hará una evaluación al lugar para ayudarles a construirles un nuevo techo.

“No los vamos a dejar de la mano, ya el Presidente giró instrucciones para que se les brinde todo el apoyo, vamos a ver si se les consigue un albergue por mientras se les construye sus viviendas”, comentó.