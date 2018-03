Absuelven a exjueza Wendy Caballero de abuso de autoridad

27 Feb, 2018 - 1:10 am

Con una sonrisa en su rostro, salió la exjueza con jurisdicción nacional, Wendy Vanessa Caballero Reyes, de la sala 4 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, tras ser absuelta del delito de abuso de autoridad.

Contra la profesional del Derecho, la Fiscalía del Ministerio Público (MP), presentó varios requerimientos por el mencionado delito.

Tras su deliberación, el tribunal determinó absolver de responsabilidades a Caballero Reyes, pues no se comprobó haya tenido participación el ilícito penal de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.

En ese sentido, se ordenó su inmediata libertad y suspender el arresto domiciliario, sin perjuicio de otras causas pendientes.

La togada, salió de la sala contenta y abrazó su defensor, tras que un juez que conoce la causa, la absolviera por abuso de autoridad.

“Creo en la justicia hondureña y hoy se ha hecho justicia al dar un fallo a nuestro favor, porque se demostró que no existió ningún dolo, pues nunca tuve intenciones de recluir a un menor de edad en un centro penal”, sostuvo Caballero Reyes.

Añadió que “si el Ministerio Público hubiera hecho bien su trabajo, no hubiese recluido al menor en un centro penal, pero en aquel momento fueron ellos que solicitaron eso a mi persona”.

Refirió que se siente contenta porque sabe que no cometió ningún delito, recalcando que “se está haciendo justicia, porque se está comprobando mi inocencia”.

Señaló que pese a quedar absuelta por otro delito, aún su arresto domiciliario se mantiene, debido a que queda pendiente de un recurso de casación por el delito de cohecho, por el que fue condenada a cinco años y seis meses de prisión, pero las medidas de prisión preventiva, fueron cambiadas el 3 de febrero del presente año, “pero en los próximos días estarán pidiendo las medidas cautelares”.

“Así como hemos comprobado nuestra inocencia por los otros casos, esperamos en Dios que también el fallo por ese recurso de casación que está pendiente, también sea favorable”, expresó.

El 9 de diciembre del 2012, se presentó requerimiento fiscal contra 15 personas sometidas por lavado de activos, entre estas un menor de edad, quienes fueron encontradas en una embarcación que navegaba frente a las costas de Trujillo, Colón y a quienes se les decomisó una fuerte cantidad de dólares.

El portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, expresó que en ese entonces como pruebas evacuadas fueron la declaración del imputado como la inicial de fechas 10 y 14 de diciembre del mismo año.

“Al no existir dolo directo al momento de la resolución que se adoptó, ya que la misma fue consentida por la Fiscalía y su defensa al momento que se impuso y no fue recurrida o no utilizaron el recurso de apelación”, refirió Barahona.

Sin embargo, una vez que se celebra la audiencia inicial, se presentó la certificación de nacimiento del menor, la juzgadora, lo remitió al Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia.