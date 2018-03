Alianza se reúnen con miembros de la ONU

El propósito de esta reunión era para entregarle una carta para que se le confiera al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump.

El representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Igor Garafulic, se reunió con el coordinador de la Alianza de Oposición, Manuel Zelaya Rosales y con el excandidato presidencial, Salvador Nasralla, en la sede de la ONU en Tegucigalpa.

El propósito de esta reunión era para entregarle una carta para que se la lleven al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violación de los derechos humanos y la muerte de varios compatriotas mientras protestaban.

Lastimosamente la reunión fue suspendida debido a la presencia policial en la zona y que ocasionó un zafarrancho, ya que hasta el lugar se hicieron presentes seguidores de la Alianza, portando pancartas y creando un ambiente tenso.

En su descargo, el funcionario lamentó que la reunión se haya interrumpido debido a que los líderes Nasralla y Zelaya, dejaron la reunión para unirse a sus parciales, que se manifestaban en las afueras de la ONU.

Además prometió volver a la mesa de negociaciones en un corto plazo. Lo que “tengo que decir es que por experiencia a mí me dice que no es bueno tener este tipo de confrontaciones cuando se ven algún tipo de gestos, “yo solicité que no hubiese presencia militar ni policial, porque nada de eso lo lleva a uno a conversar”.

“Yo como Naciones Unidas porque es el cargo que tengo respondo y le quiero pedir a los amigos que están conmigo, que yo respondo por la seguridad al interior de Naciones Unidas.

Todos fueron tratados con respeto, sostuvimos una reunión donde pudimos desarrollar una agenda, porque Naciones Unidas es un espacio que siempre se ha respetado, donde ha habido tranquilidad y calma.

Lamentablemente la reunión tuvo que suspenderse porque los partidarios estaban siendo reprimidos, apuntó.