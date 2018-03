Dolce & Gabbana sustituyen a las modelos por drones

Las iras de los espectadores por el retraso cambiaron por aplausos de incredulidad cuando los aparatos aparecieron en el escenario

Que en el futuro muchos más puestos de trabajo serán suplidos por programas informáticos y aparatos robóticos no es nada nuevo. Pero si hay empleos que hasta ahora se considerasen seguros es el de modelo de alta costura. Nos equivocábamos.

Dolce Gabbana han presentado su colección otoño-invierno del próximo año y han paseado sus nuevos bolsos por la pasarela colgados de unos drones. Con el recorrido calibrado de forma previa, los dispositivos han sorprendido a todos los asistentes al encuentro, incluyendo a Anna Wintour, directora de la versión americana de Vogue.

Gigi Hadid y sus millones de seguidores en Instagram ahora tienen un competidor inesperado

La presentación, una de las más esperadas de la semana de la moda de Milán, comenzó tras 45 minutos de retraso que fueron rellenados con múltiples avisos para que los espectadores “apagasen las conexiones Wi-Fi de sus smartphones”, algo que desató las iras algunos que solo fueron aplacadas cuando comenzó la música y el desfile.

Un desfile que demuestra la capacidad para innovar en materia de marketing de sus creadores, a la par con sus habilidades para la confección y la innovación textiles. Las únicas personas en el escenario durante el peculiar espectáculo de Domenico Dolce y Stefano Gabbana fueron varios ayudantes con batas y guantes de malla metálica para vigilar los drones y en caso necesario recogerlos al vuelo.

Cuando finalizaron los aplausos y el desfile de drones, los 600 espectadores pudieron continuar con uno más tradicional. Pero la innovación ya ha quedado marcada en los anales de la moda, el día que “Secretos y Diamantes” pasearon a hombros de las hélices de un aparato de cinco kilogramos.

Flown in by drones, the #DGDevotionBag hovers over the catwalk of the Dolce&Gabbana Fall Winter 2018/19 Women's Fashion Show leaving a spell binding trail. #DGFashionDevotion #DGFW19 #mfw #DGWomen #DolceGabbana #FashionSinner #lamodaèbellezza pic.twitter.com/B9569ewc5C

— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) February 26, 2018