Domingo Zalazar: Estamos en una etapa de confusión

El delantero argentino de Real España, Domingo Zalazar, habló de la actualidad del club en el Clausura y de su retorno a las canchas y advirtió que tienen mucho que mejorar.

“Estamos en una posición inesperada, no me siento presionado, lo que tenemos que hacer es trabajar para colocar al club en puesto de liguilla que para eso estamos. Tuvimos un buen partido contra Platense, pero se nos escapó, luego en La Ceiba algunos detalles nos afectan, un penal dudoso, una pelota que sale y al final termina en gol y encima una cancha que no nos permite jugar”.

