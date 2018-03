Ebal Díaz: “JOH no ha puesto ninguna condición para dialogar”

El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, reiteró la disponibilidad del Presidente Juan Orlando Hernández para sentarse a dialogar con los líderes de la oposición y así encontrarle soluciones a la crisis postelectoral.

“La postura del Presidente de la República y del gobierno en torno al diálogo nacional es clara. El presidente ha sido bastante claro que no ha puesto ninguna condición para la instalación del diálogo. No hay ningún requisito previo que debe ser cumplido por nadie para sentarse a la mesa”.

“Nosotros no decimos qué temas y qué no deben de estar en la mesa, no establecemos cuál debe de ser el resultado de la mesa. Lo que sí decimos es que debe de ser un diálogo abierto, franco, sincero y obviamente que el resultado debe ser vinculante, si no, no tiene sentido”.

El funcionario cuestionó sobre la voluntad que tienen los líderes de la oposición, Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, de participar en el diálogo.

Díaz pidió recordar que estos líderes fueron los primeros en invitar a las Naciones Unidas para instalar un diálogo.

“El Presidente Hernández está abierto al diálogo en el momento que digan sentémonos. El Presidente no veta, no impone ningún rechazo a ningún tema como el expresidente Zelaya que pone el tema de una constituyente originaria”.

“Si hoy mismo Manuel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Nasralla quieren el diálogo, el Presidente Hernández está listo. Sin condiciones y si es un diálogo directo, cara a cara, perfecto. Si es a través de un facilitador nacional o internacional, también”.