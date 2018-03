27 Feb, 2018 - 12:13 am

Con la salida de la Maccih de Juan Jiménez Mayor y su conflicto personal con el Secretario General de la OEA los hondureños no sabremos por ahora si su gestión por tan corto periodo puede ser clasificada de: Gavilán o paloma.

Los gavilanes cazan utilizando sus garras afiladas, una vez que observa y estudia a su “presa” esta difícilmente se le escapará, es sigiloso es decir que no hace bulla antes de actuar se limita a cazar.

La paloma por su parte naturalmente se alimenta de semillas y frutos, puede llegar a depender de las personas si estas las alimentan a diario, pero las palomas pueden advertir el peligro mucho antes que el ser humano.

¿Cómo actuó el vocero de la Maccih en Honduras? ¿Fue gavilán o paloma?

A mi criterio el vocero fue muy mediático y algunos de los logros de la Maccih fueron más méritos de los fiscales y del CNA pero ellos se llevaban el crédito (aplausos) para combatir la corrupción no se necesita hacer tanta bulla pues obviamente se advierte a las personas naturales o jurídicas que están en “la mira” (yo nunca he estado de acuerdo tampoco que en los medios de comunicación “en vivo” se diga públicamente que se está llevando un operativo en x o y sector del país) se debe actuar con prudencia para obtener el resultado deseado.

Algunos hondureños tienden a darle más mérito y reconocimiento a lo que vienen a hacer los extranjeros a nuestro país y le restan mérito a lo que hacen sus compatriotas, el propio exvocero reconoció y destaco la labor del Fiscal General y del Tribunal Superior de Cuentas en el combate contra la corrupción, sin duda uno de los principales logros que se ha alcanzado en el país en los últimos cuatro años.

Pero la renuncia de Juan Jiménez Mayor más bien parece ser un conflicto personal con el secretario Almagro diferencias de carácter. Que afectó el correcto funcionamiento de la Maccih algo que debió ser advertido a tiempo por el exvocero. Pero lo importante ahora no es porque se fue sino que su sustituta continúe la tarea que se ha comenzado, que no se detenga, sea quien sea el que se lleve los méritos, pero que actué más como gavilán y no como paloma.

Dennis espinal

