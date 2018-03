José Cecilio del Valle fue masón

Dr. Horacio Ulises Barrios Solano

Premio Nacional de Ciencia “José Cecilio del Valle

Cristóbal de la Cueva fue el fundador de la Villa de Jerez de Choluteca y mis Reales Tamarindos donde nació el 22 de noviembre de 1777 José Cecilio del Valle y la parca sale a su encuentro en Corral de Piedra, Guatemala el 2 de marzo de 1834 (en su 184 aniversario de su fallecimiento) razón por la cual no tomó posesión de honroso cargo de Presidente de la República Federal y a los 57 años de existencia se colocó como uno de los dos más prominentes próceres centroamericanos. Así las cosas hago mías las palabras del narrador, ensayista y editor hondureño Julio Escoto que catalogó a José Cecilio del Valle no solo como un ser de luz, sino también como “un hombre de pasión”.

Sin embargo a él se le conoce comúnmente como El sabio y hoy como Masón, pues a escasos 17 años de edad sustenta y defiende en el año de 1794 su tesis de arte en la Universidad San Carlos en la Capital del Reino sobre las teorías de Isaac Newton y los experimentos de Benjamín Franklin y sobrada razón tuvo Jeremy Bentham cuando le manifestó en 1831: “Un hombre como usted hace adelantar su siglo más de una generación”, pues aceptar la física de Newton, la psicología de Locke y Condilllac, las concepciones políticas de Juan Jacobo Rosseau y Montesquieu, era afiliarse a la modernidad, es decir sellar su propio destino y más aún el haber militado en la masonería institución vilipendiada e incomprendida por el oscurantismo en pleno siglo XXI de algunos sacerdotes y pastores, pues sí mis dilectos lectores así lo afirmó don Medardo Mejía el 22 de noviembre de 1977 en la conferencia dictada por él en ocasión del segundo centenario del nacimiento del Sabio patrocinada por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula y Centro Universitario Regional del Norte, don Medardo relata que en su conferencia que “Luis Alberto Sánchez, exrector de la Universidad de San Marcos, Perú y autor de una divulgada Historia de América en dos tomos, informa de la cadena de logias inglesas que partiendo de Londres, pasaba por Cádiz y se multiplicaba en las Indias españolas. Mencionar las se lleva tiempo, así como la mención de los masones criollos que ofrecieron esfuerzo, sudor y sangre en favor de la independencia de este continente”. “Entre los masones notables cita a José Cecilio del Valle, y fundado en algo debe hacerlo, porque la invención sería temeridad. Además, el rigor sistemático de Sánchez es tal, que un informe sin respaldo es difícil que lo contenga. De otra parte, nadie podría acusar de falsario a Sánchez, por simple antojo, sin presentar pruebas en contrario para acusarlo.

Si Valle fue masón (yo no lo pongo en duda) de un modo general como fulgor del pensamiento, dan fe de su masonería sus conferencias en Sociedad Económica de Guatemala, sus brillantes artículos en El Amigo de la Patria publicado entes de la independencia, y del Redactor General después; sus discursos parlamentarios en México y Guatemala, y sobre todo su abundante correspondencia con personalidades de América y Europa, como G.A. Thompson, Vicente Rocafuerte, Abate Pradt, R: Ackerman, Baron Alexander de Humboldt, José Joaquín Mora, Mariano La Gasca, Andrés Manuel del Río, Vicente Cervantes, Miguel Gonzales Saravia, Manuel de Mier y Terán, Álvaro Flores Estrada, C: Berh, José de Peccio, José María del Barrio, JEREMÍAS BNTHAM, Mousier Julien, Director de la Revista Enciclopédica, y otras cuya correspondencia no ha sido revelada.

La incorporación rigurosa de Valle a la logia, con todo el ceremonial masónico, pudo haber sucedido en México y es allá donde se le debe buscar. También puede completar la información en Londres. Hay algo más en relación a la masonería. A Valle nadie lo agarraba de sorpresa ni lo engañaba. Nadie le daba gato por liebre”.

Desafortunadamente las veces que me ha tocado viajar a México y Londres no llevaba la misión de verificar este extremo y recientemente que fui a Rumania a representar a Honduras la Convención Mundial de Grandes Logias hubiese sido onerosa para la Gran Logia Nacional de Rumania debido a que la ruta de ida fue Tegucigalpa-Atlanta-París-Rumania y de regresos Rumania-Ámsterdam-Atlanta-Tegucigalpa, pero nuestro Gran Maestro German Salinas Castro tiene en su plan de trabajo cierto trámite en la Gran Logia de Inglaterra y es probable que él constate in situ el extremo de mérito y se iniciarán las diligencia para darle al gran precursor del Movimiento de Liberación Nacional de la América Latina a José Cecilio del Valle ese cholutecano, hondureño, centroamericano pero con perfil continental, tal como lo hicimos con el General José Francisco Morazán Quesada providencias iniciadas por el otrora Gran Maestro de la Gran Logia de Honduras José Edgardo Valerio Dama, culminando dicha iniciativa al declararlo Masón Latinoamericano el 6 de abril de 2006 en la ciudad de Guatemala, a la sazón Gran Maestro de la Gran Logia de Honduras Jesús Antonio Anduray Flores y quien escribe Gran Secretario y canciller de la más Alta Cámara y concluyo manifestando que sería execrable no darle el mérito a nuestro homólogo José María Diaz Castellanos que fue el me hizo llegar la información de donde se desprende el segmento transcrito, aunque teníamos muchas dudas al respecto y muy sucintamente las abordamos en La Cátedra de Valle, programa televisivo bajo nuestra dirección y sub dirección del Magister en Historia Ismael Zepeda Ordoñez en TV20 Canal del Congreso Nacional.

SOÑABA EL ABAD DE SAN PEDRO Y YO TAMBIEN SE SOÑAR