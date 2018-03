¿La batería de tu celular se acaba rápido? 7 errores que podrías estar cometiendo

Los tiempos cambian y si alguna vez la preocupación era tener un celular, ahora lo es que la batería te dure al menos un día. A todos nos pasa esto, sin embargo, existen ciertos malos hábitos que serían los responsables de que estemos cargando nuestro teléfono todo el día y acá te los decimos.

1. Dejar aplicaciones abiertas

Aunque no las uses, si las dejas abiertas, las “apps” seguirán consumiendo energía. Peor aún si utilizas aplicaciones con anuncios, ya que estas gastan más del 30% de tu batería, según estudios.

2. No regular manualmente la luz de la pantalla

Las pantallas de los celulares son las que más energía consumen. Por eso es importante que regules su brillo manualmente, porque cuando este se encuentra en automático el sensor puede aumentarlo cuando detecte que sales a la calle o si hay una fuente de luz.

3. No disminuir el tiempo que tarda la pantalla en apagarse

Según estudios, revisamos el teléfono unas 150 veces al día y no siempre bloqueamos la pantalla, por lo que el celular se queda por varios minutos encendido innecesariamente. Es preferible que en los ajustes de tu equipo configures el tiempo de apagado de la pantalla, dale lo menos posible.

4. Abusar de la vibración

Aunque no lo creas, cuando tu celular está en vibración gasta mucha más energía que cuando está en modo normal o silencio. Procura no dejarlo en vibrador todo el día.

5. No reducir el número de notificaciones

No siempre es necesario estar al tanto de las notificaciones de todas tus “apps”. Algunas son publicidad o mensajes de actualización que encienden tu celular cada vez que las recibes o lo hacen vibrar, si esta en ese modo.

6. Las aplicaciones de ahorro

Este punto siempre es tema de discusión para mucho usuarios porque si bien es cierto te ayudan a cerrar lo innecesario ¿quién cierra esta app? Lo recomendable es que pruebes su efectividad y decidas si la mantienes o no.

Algunos ejemplos son Greenify, que pone a “dormir” aplicaciones; Juice Defender, para desactivar conexiones innecesarias; y Batery Defender, que programa momentos de reposo para el celular.

7. Ignorar los cuidados

Esto ya suena a cliché, pero debes cuidar tu batería. No la expongas a temperaturas muy altas o bajas. No cargues el celular con la funda protectora, no lo dejes cargando toda la noche y no trates de prenderlo si se quedó en cero.

Estos sencillos consejos te permitirán ahorrar tiempo, dinero y colaborar con el cuidado del medioambiente. Así que ya lo sabes.