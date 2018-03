Lo reconoce, el colmo fuera que no

Según declaraciones (LA TRIBUNA, 15-1.18, página 10) del “resignado” presidencial, perdón designado, “el sector cafetalero formará parte del diálogo”. Señor, el asunto es político no de comercio internacional, por esto último no fuimos a las urnas. Otra declaración: “…Que él con pláticas con el Presidente estableció que en estos cuatro años de gobierno dará un mayor impulso al sector cafetalero”. Reconoce que no se han dado, ni en los cuatro años anteriores de Lobo, ni en estos otros cuatro por finalizar, pero que se darán en los cuatro venideros. Otra declaración: “…impulsará proyectos para mejorar los accesos en épocas de verano… a las carreteras secundarias y terciarias”. A pesar de los fondos que reciben el gobierno y otras instituciones burocráticas, las carreteras hacia los centros cafetaleros han estado intransitables, más allá del término “atolladeros”. No han visto fotos en rotativos, videos en noticieros o leído las inspiraciones poéticas en LA TRIBUNA de 27.0.17, sobre las vías de acceso. Además expresó: “En los próximos días como parte del diálogo, este sector (el cafetalero) estará en primera línea, pero de las protestas. Aparte de lo anterior, dicho personaje refirió a: “…una vuelta de calcetín a la cadena de comercialización en el sector del café”. Se olvida que el calcetín que menciona tiene “papas”. Milagro no refirió que tiene planeado un Transfer 450, propio para cafetaleros.

Juan Manuel Aguilar Flores

Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.