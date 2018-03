LOS PLANES DE LAS CARRETILLAS

INTERESANTE cómo los burócratas se protegen unos a otros independientemente de la gestión pública en que les toque alojarse. Los técnicos que, por lo regular, no han pegado un tan solo grito por el partido que llega al poder, se ingenian para colarse en una u otra oficina pública, protegidos por algún influyente padrino. O por sus compañeros de clan. Poco dan la cara durante permanecen en la buena chamba que consiguen, porque han aprendido que lo mejor es no quemarse en la política. Técnicos inodoros e incoloros han conseguido pasar como imprescindibles a través de los años. Los políticos –agradecidos que ingenuamente defienden su partido o al gobierno que los coloca– apenas duran el termino de la gestión, cuanto mucho. Pero los otros, los técnicos, perseveran. Apagaditos y acurrucaditos, sin mosquearse mucho, mantienen el equilibrio.

Cuando un presidente anda buscando perfiles potables para una buena posición –que no generen resistencia– milagrosamente aparecen como caídos del cielo. Alguien próximo al poder susurra su nombre y zas, se cuelan donde políticos notorios y por lo tanto chimados, fracasan. Los técnicos, como a los inevitables comodines, a que recurren cuando no hay de dónde agarrar, solo tienen que esperar la coyuntura, agazapados, sin hacer mucho ruido. De repente cae la lotería. En algunos casos hay filtros, si se trata de la escogencia de cargos elegidos por el Congreso. Sin embargo una vez que pega el numerito a disfrutar de las jugosas mieles del poder aquí en el país o ubicados en altos cargos de los bancos internacionales a propuesta de los gobiernos de turno. De técnicos se llenaron los regímenes militares. Muchos de ellos integrando los gabinetes que manejaron los hilos del poder. Allí, por largos y aciagos años que los partidos permanecieron en el ostracismo, pernoctaron, desteñidos, sin mayor arraigo a su militancia política. Una vez que la nación recupera su Estado de Derecho, como quien no quiere la cosa, vuelven a enchufarse, ahora sí ya coloridos. ¿Cuántos de aquellos colaboradores de las distintas etapas de los uniformados, regresaron? Famoso el caso de los planificadores constructores de castillos en el aire. De los planes ilusorios contenidos en volúmenes completos y pesados fardos de documentos indigeribles que arrastraban en carretillas a los Consejos de Ministros. Pero que al país –después de gastar millonarias sumas de recursos propios y prestados en el pago de asesores, de más técnicos, de burocracia, de expertos en engrapar papeles y oficinas, mejor hubiera invertido en cosas más útiles– no sirvieron para nada.

Nadie leía aquella tortura a menos que fuera para vencer el insomnio. Nada de aquello jamás se aplicó. Pero cada gobierno entrante, como para cumplir el requisito, tenía que elaborar su propio plan de desarrollo. Para nada. Porque ninguno –con excepción del Plan de Reconstrucción Nacional elaborado después del bíblico huracán– contó con recursos para su ejecución. Pero como la memoria es corta, pasados esos fallidos experimentos, ya en la era de los gobiernos constitucionales, no solo se hicieron acreedores a reconocimientos por su larga carrera de servicio que nada trascendente dejó al país sino que se cuelan de nuevo y los vuelven a contratar. Como jefes de oficinas públicas igualmente inservibles de nombres rimbombantes.