Partido Nacional celebra 116 años de fundación

27 Feb, 2018 - 10:26 am

Líderes, activistas y correligionarios del Partido Nacional de Honduras, celebraron este martes su 116 aniversario de fundación, que lleva por nombre “Ingeniera Hilda Hernández”.

El festejo, se realizó en el parque La Leona de Tegucigalpa, donde seguidores nacionalistas indicaron que, pese a que vándalos dañaron la infraestructura del parque y sus monumentos, su felicidad no será coartada.

El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, lamentó los actos vandálicos en el monumento del general Manuel Bonilla fundador de esa institución política y pidió a la oposición entablar un diálogo para traer paz en el país.

“Es lamentable, yo me remitiría al libro originario, a la Biblia que dice por sus hechos los conoceréis y por la abundancia del corazón habla la boca y yo creo que estaría de más señalar quién fue o quien no fue, simplemente les digo que esto no va a detener al Partido Nacional”, indicó Sánchez.

El Partido Nacional desde ayer lunes inició con las actividades de celebración, con la visita de la “Vieja Guardia”, en el cementerio General de Comayagüela, en donde se encuentran depositados los restos mortales del expresidente Tiburcio Carias Andino.

En la tradicional celebración destacó la presencia de todas las comisiones del Partido Nacional que llegaron para participar el acto que llena de orgullo a los nacionalistas.

Las comisiones llevaron sendos arreglos florales para rendir tributo al general Manuel Bonilla, fundador del gran Partido Nacional de Honduras que este año también rinde homenaje a la ingeniera Hilda Hernández una de las grandes impulsoras de las reformas en esta institución política que se ha abierto a la juventud y a las mujeres para que ocupen puestos en la estructura y en los cargos de elección popular.

A la celebración llegó un grupo de nacionalistas portando escobas azules a lo que Sánchez argumentó que es parte de la esencia del partido y a la celebración. Centenares de nacionalistas, dirigentes y simpatizantes del partido se concentraron esta mañana en el parque La Leona donde tradicionalmente se realiza un acto de celebración del 116 aniversario del Partido Nacional frente al busto del general Manuel Bonilla fundador de esa institución política.