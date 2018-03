El poder absoluto corrompe absolutamente

27 Feb, 2018 - 12:19 am

Por Armando Cerrato

Es una verdadera lástima que el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras CNA no tenga atribuciones del tribunal de alzada y sus líneas de investigación, aunque bien documentadas y con señalamientos específicos deben ser no solo recibidas en tiempo y forma por el Ministerio Público, donde el fiscal general del Estado debe corroborarlas o demeritarlas siguiendo el debido proceso que manda la ley y que presume la inocencia del imputado mientras no se le demuestre lo contrario.

Los ciudadanos ofendidos debemos recordar que desde el principio de los tiempos y cuando el derecho comenzaba a formarse, Moisés quizá el principal y primer legislador señaló, que al hombre lo gobierna la ley y no la voluntad de los hombres, más tarde en el tiempo los romanos establecieron que la ley es dura pero es la ley.

Sócrates señaló cómo el derecho es un organismo vivo y evoluciona en el tiempo, el hombre organizado en sociedad lo aplica conforme a su filosofía, su doctrina, su ideología y su idiosincrasia, para normar sus intereses y establecer límites a toda la actividad humana encasillada en normas sociales, morales y jurídicas, al ser transgredidas dan origen al delito punible que se juzga en los tribunales respectivos establecidos por la sociedad en cuestión.

Es por ello que al delincuente lo condenan las pruebas presentadas y no el juez que lo juzga, porque como magistrado y ministro da fe; el juez interpreta objetivamente valorando cada uno de los alegatos presentados por las partes en conflicto para una justa aplicación de la ley en una sentencia final y definitiva que puede ser condenatoria o absolutoria dadas las pruebas presentadas por la defensa y la parte acusatoria.

Por ello el Estado cuenta con un mecanismo de defensa y ataque denominado Ministerio Público y que se crea no solo para la defensa de los funcionarios que en el desempeño de sus labores incurran en abusos de poder y otro tipo de transgresiones que de no ser juzgadas y quedar impunes se convierten en grandes y graves delitos hasta de lesa humanidad, por el contrario si la Fiscalía General del Estado actúa conforme a derecho en tiempo y forma se convertirá en la principal aplicadora de la ley y principal luchadora contra la corrupción y la impunidad.

En Honduras el Ministerio Público y su fiscal general junto a otros estamentos jurídicos son de elección de segundo grado y a voluntad de los diputados al Congreso Nacional elegidos a propuesta de varios organismos de sociedad civil que se supone alejados de toda contaminación política y partidaria lo cual solo se da en teoría pues en la práctica todos por “a” o “b” razones obedecen por lo general al partido de gobierno, dando al gobernante un poder absoluto que le corrompe absolutamente.

En Honduras el Congreso Nacional se apresta a elegir un nuevo fiscal del Estado ahí por el mes de mayo de este año y ya hay una fuerte campaña para que el actual Óscar Chinchilla sea reelecto en base al mérito de obediencia y no deliberancia demostrado hasta ahora en favor de los políticos que lo eligieron y que desean seguir siendo protegidos con su actuar corrupto por un manto de impunidad.

Se sabe que todas las líneas de investigación con las pruebas respectivas de actos de corrupción de funcionarios de diversos tipo del gobierno de Honduras, se encuentran en poder de la Fiscalía que inexplicablemente las ha engavetado, supuestamente para que el paso del tiempo los borre de la mente del ciudadano mientras se agota el tiempo de permanencia de sus investigadores en los organismos que los denunciaron.

Mientras tanto la Fiscalía General se ha mantenido entretenida -justo es reconocerlo así- en alguna lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico internacional y otro tipo de delitos tipificados no por las leyes hondureñas sino por las norteamericanas que presionan en diversas formas para que se les entreguen los delincuentes y poderlos juzgar allá mientras aquí se les confiscan los bienes.

Sin embargo, a los ciudadanos nos gustaría ver en la cárcel a los saqueadores del Seguro Social y de otras instituciones del Estado, por muy altos que hayan sido sus cargos pues son ladrones de cuello blanco con crímenes tan grandes y horrorosos que repercuten a nivel mundial pero aquí las autoridades torciendo la ley y manipulándola a su favor mantienen vigente la corrupción, y la impunidad campea por sus fueros.

Así las cosas ni siquiera la llegada de una misión de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad de la Organización de Estados Americanos OEA pudo durante dos años deshacer la madeja de corrupción estatal pese a haber encontrado el “len” (hebra original) de su punta como para comenzar el desenredo en el cual la Fiscalía jugaría un papel preponderante y al parecer Óscar Chinchilla desmarcándose un tanto de la línea oficial y de su ser político para honrar su posición de abogado y cumplir su misión de aplicación de la ley en una visión de país necesitado urgentemente de una lucha frontal y feroz contra la corrupción y la impunidad.

De ser así el fiscal general estaría marcando una enorme diferencia con funcionarios de su misma categoría anteriores que pasaron por el cargo sin pena ni gloria y se dan el lujo de criticar acciones y actitudes que tampoco ellos tomaron en su tiempo.

Quizá por ello el engranaje bien engrasado del partido de gobierno que no se duerme en sus laureles, ha comenzado ya un trabajo meticuloso y continuo para hacerse con las estructuras de poder de organismos menores que no estan en su jurisdicción y que son proponentes de candidatos a puestos relevantes en la administración pública especialmente en el Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado que seguramente será reelecto para seguir garantizando el poder absoluto.

Licenciado en periodismo