Alarma en Georgia por disparos en escuela; detienen a un maestro

DALTON – La policía de Georgia detuvo a un maestro de una escuela secundaria tras reportarse disparos.

Los oficiales informaron que respondieron a los informes de disparos efectuados y encontraron a un maestro atrincherado en un salón de clases.

Primero la Policía en Dalton tuiteó que no había niños heridos o que estuvieran en peligro, pero luego indicó que hay una persona herida, aunque al parecer al correr dentro del plantel donde se reporta que hay al menos 2,000 estudiantes.

One student apparently sustained an ankle injury running inside the school during the evacuation. Student is being treated by EMS at the school.

— Dalton Police (@DaltonPD) February 28, 2018