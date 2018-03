De política… y cosas peores

Por José María Leiva Leiva

El jurista argentino Guillermo Cabanellas definía “la política”como “la ciencia de gobernar o el alarde hacerlo, dictando leyes y haciéndolas cumplir para alcanzar el bien común, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país”. Del enunciado rescato en sentido positivo dos palabras: Ciencia y arte. No obstante, según lo que a diario vemos en la práctica, lo asociamos con lo útil, lo sucio, la inmoralidad, lo malévolo, la corrupción, el cinismo y la mentira, entre otras desgracias.

Un ejemplo más que elocuente de esta oprobiosa realidad, lo podemos ver en un video musical de YouTube, que protagonizado por el rapero ecuatoriano José Victoria, (a) “3 Banderas”, retrata el accionar de esta plaga de vividores. La canción supone el primer discurso que da un recién estrenado presidente, y comienza con la siguiente introducción: “Damas y caballeros… muy buenas noches, es un privilegio y un honor para mí, presentarles a nuestro nuevo presidente”.

Ahora habla el elegido. “Gracias… muchas gracias… gracias… gracias buenas noches ciudadanos y público presente, los de aquí y de pueblos adyacentes. Agradezco su presencia inmensamente, y más hoy que soy su nuevo presidente. Vamos a demostrarle al mundo que somos valientes, les prometo, que lucharé por nuestra gente, y que todos vean que nuestra bandera si se siente. Bueno, sinceramente aunque yo esté aquí pelándoles el diente, ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes. Y la verdad no haré lo que les prometí. Lo que dije en la campaña era para que voten por mí, lo acepto, yo sé que les mentí…”.

“Pero ustedes me piden sinceridad. ¿Qué voy a hacer en cuatro años? y ¿qué pasará?, la verdad, no creo que les gustará pero bueno aquí les va, y vuelvo y agradezco por sus votaciones, a todos los que sí me tuvieron en sus opciones. Pero legalmente yo perdí en los cartones, y si gané es porque hice fraude en las elecciones, y no siempre eran malas mis intenciones, hasta que me hablaron de los miles de millones con los cuales compraré mansiones, edificios, helicópteros, carros blindados y un par de aviones”.

“Mis guardaespaldas sin duda serán matones, y mi gabinete de gobierno, ladrones. Irán conmigo a las reuniones donde yo cobraré extra en diferentes transacciones. Somos la cara del cinismo, del egocentrismo, del abuso de poder y el egoísmo. Inventaré una especie de socialismo donde tú y yo supuestamente ganamos lo mismo. Y perdonen que me ría, brutos que me creyeron cuando mentía, y ahora los tengo bien jodidos. Maldito sea el hombre que en político confía. Somos expertos en crear mentes mediocres para no dejar lograr a uno lo que el otro logre. Que tú no cobres lo que el de arriba cobre, y que el pobre para siempre sea pobre”.

“Y es importante la opinión de los de afuera, por eso invertiré en un par de carreteras, y los que emigraron digan ¡qué buen presidente! como que si aquí uno con las carreteras comiera. Y esos compatriotas si aquí vivieran será que ustedes lo mismo dijeran. Pues si soy buen presidente porque no se regresan al país y dejan tierras extranjeras. Lógico pues no son papos, pues para ser potencia estamos lejos. Y si regresan es porque los deportaron, ya casi se retiran, o se están poniendo viejos”.

“Pero les tengo buenas noticias, o sea, se escuchan buenas pero son ficticias, aquí un par de proyectos para el pueblo: Lo malo es cómo estos proyectos se desperdician. Por ejemplo construiremos hospitales, pero desde ya les digo, no habrá medicina. También haremos parques, sabiendo que hay niños en las calles y trabajan en las esquinas. Levantaremos varios puentes y haremos unos túneles, pero subiremos la gasolina. Y nuestros recursos naturales ni hablar. Los dueños serán los gringos y los de la China, aquí nadie está libre de pecado”.

“Pues es raro que algún presidente no haya robado, y que termine su mandato sin mentir, y que no deje al país jodido y todo endeudado. Y tendremos problemas de inflación, de falta de trabajo, de pobre educación, de salud, vivienda y de transporte. Y también limitaré la libertad de expresión, y se me acusará de ladrón por negocios ilícitos, también de extorsión, y cuando se termine mi mandato irme del país será mi mejor opción. Y todo esto por la misión, por ganar más poder y mejor posición, porque se, que mientras el dinero exista siempre existirá la corrupción… Muchas gracias… muchas gracias y que viva la patria o cualquier gilipollez que nosotros los presidentes siempre decimos”.

Siempre en esta línea de pensamiento incluyo dos frases finales: “No es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón, es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”. “Antiguamente los carteles en las calles, con rostros de criminales ofrecían recompensas, hoy en día, piden votos”.