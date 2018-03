Rosa Elena de Lobo: “Yo no le debo nada a nadie” (Video)

La exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-2014), indicó que no le debe nada a nadie, el pasado 13 de diciembre del 2017, cuando junto a su abogado Julio César Ramírez, llegó a las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se presentó en ese momento de forma voluntaria a la sede de la Fiscalía, acompañada de su apoderado legal para conocer las imputaciones que le hace el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien la acusa de haber malversado más de 12 millones de lempiras y haberlos enterado a su cuenta personal.

“No se me ha llamado, ni nada por el estilo, pero hemos decidido con mi abogado apersonarnos para saber cuál es el problema, cuales son las acusaciones y así responder porque yo no le debo nada a nadie, ni me he quedado con nada. Estoy aquí en mi condición de hondureña y exprimera dama, algo que yo respeto mucho”, dijo en esa ocasión a los medios de comunicación.

“Yo estoy acá para responderle a las autoridades correspondientes cualquier tipo de duda, porque el problema es que aquí primero lo acusan a uno y después averiguan”, lamentó Bonilla de Lobo en su momento.

Mientras tanto, su abogado expresó ese mismo día que “doña Rosa Elena Bonilla está dispuesta a cualquier tipo de investigación, no tenemos nada que ocultar, ella está en su derecho de conocer y que se le informe sobre qué está siendo investigada”, precisó.

A eso de la 1:10 de la tarde de ese día de diciembre, la exprimera dama salió de las oficinas del MP junto con su abogado, quien confirmó que si existía una investigación en su contra.

“Hay una investigación abierta sobre una transferencia sobre unos fondos que obviamente en nuestro parecer están alejados de la realidad la forma y la manera de cómo se han planteado”. Informó el abogado.

“Quedamos en venir a aportar las pruebas pertinentes y a solicitar las diligencias de prueba, se nos proporcionó la información sobre los hechos que son objeto de una denuncia”, detalló ese día el profesional.

Asimismo, descartó y calificó, como falso el supuesto congelamiento de las cuentas bancarias de la exprimera dama.

“El contenido de esa denuncia interpuesta contra Rosa Elena Bonilla es totalmente falso, se nos informó de una cuenta bancaria, veremos nuestros registros contables, verificaremos el número de esa cuenta y con ello vamos a realizar las acciones correspondientes”, explicó.

El profesional del Derecho aseguró ese día, que “Rosa Elena Bonilla no se ha apropiado de ninguna cantidad de dinero que sea proveniente del Estado de Honduras, ni de manera indebida, como pretenden decir en una denuncia que el Ministerio Público”.

Julio César Ramírez defendió en su momento a su clienta y desvirtuó en reiteradas ocasiones que las acusaciones eran falsas.

“Se nos ha informado de una línea de investigación sobre una cantidad de dinero, lo cual es falso, repito, el contenido de los hechos referentes a una apropiación de dinero, doña Rosa Elena Bonilla no se ha apropiado de ninguna cantidad de dinero, eso puede estar absolutamente seguro el pueblo de Honduras, estamos en la capacidad de acreditarlo conforme a derecho”.

En su opinión el contenido de la denuncia que data desde esa fecha, contra la esposa del exmandatario Porfirio Lobo Sosa era “tendenciosa y maliciosa” que se produce en los actuales momentos de circunstancias de país con otros motivos ulteriores.

Además de ello informó que se les había entregado el número de cuenta investigada y que realizarían las averiguaciones pertinentes.

“Ahorita nos dieron el número de la cuenta, vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Esa cuenta es el objeto de la denuncia, no es que está congelada, Rosa Elena Bonilla, hasta ayer hizo sus transacciones económicas normalmente”, informó en el pasado.

La señora de Lobo, luego de la reunión con las autoridades de la Fiscalía, en ese momento, detalló que “me atendieron muy bien lo más prudente que pudimos hacer es habernos presentado y como toda ciudadana, a ver cualquier línea de investigación en contra de mi persona; hay una línea nosotros ya estamos listos, mi abogado habló con la fiscal, solo nos espera presentar nuestras pruebas y cuando ya tengamos todo listo vamos a realizar la conferencia de prensa para informar”, informó en el pasado.