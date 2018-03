Trump, solo bajo un gran paraguas, deja a su mujer e hijo expuestos a la lluvia (Video)

Una polémica ha recorrido las redes después de la aparición de un tuit publicado este martes por el editor del tabloide The Wrap, Jonathan Levine, que volvió a llamar la atención sobre la peculiar manera en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se relaciona con su esposa y su hijo menor.

Levine publicó un extracto de un noticiero del canal MSNBC en el que el se ve al mandatario subiendo solo la escalera del avión presidencial bajo un paraguas de gran tamaño, que no comparte ni con su mujer Melania ni tampoco con su hijo Barron.

En las imágenes, se ve a los dos ascender detrás de él totalmente expuestos a la lluvia “como si fueran dos personas ajenas subiendo un mismo avión”, comenta el presentador de la cadena, que señala que Trump actúa “siempre” de esta manera.

Según informó Newsweek, la escena fue filmada el 12 de enero en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida, mientras la familia presidencial iniciaba su viaje de regreso a Washington.

Muchos usuarios de Twitter reprobaron el comportamiento del líder norteamericano, acusándole de estar más preocupado por su cabello que por su propio vástago de once años. “¿Usted espera que este hombre proteja a nuestros hijos?”, se preguntó uno en un meme.

“No va a dejar que su pelo vuelva a escaparse de su cuero cabelludo. ¡Al carajo la familia!”, ironizó una tuitera estadounidense. Otra lo comparó con Barack Obama, recordando que en una ocasión tomó un paraguas de su servicio de seguridad para proteger de la lluvia a su mujer Michelle, confensando que el recuerdo hacía que le entraran ganas de llorar.

Mientras, un usuario ruso rememoró una imagen del año 2017 cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, desafió sin paraguas al potente aguacero que cayó sobre Moscú mientras se celebraba una ceremonia de homenaje ante la Tumba del Soldado Desconocido junto al Kremlin.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR

— Jon Levine (@LevineJonathan) February 27, 2018